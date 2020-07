Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε μονοκατοικία

Η φωτιά είχε μοιραία κατάληξη για μια 67χρονη γυναίκα.

Μια 67χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, τα ξημερώματα, από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Θάσου και 25ης Μαρτίου, στη Βάρη Αττικής.

Η άτυχη γυναίκα, που έφερε εγκαύματα, βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα.