Πέτσας για Αγία Σοφία: θα προχωρήσουμε σε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

«Ο Ερντογάν έκανε ένα ιστορικό λάθος, ένα λάθος που δημιουργεί ένα χάσμα, ελπίζω να μην είναι αγεφύρωτο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας η απόφαση του Ερντογάν είναι μια απόφαση λανθασμένη που θα του δημιουργήσει προβλήματα.

«Η Ελλάδα καταδικάζει αυτή την ενέργεια και θα κάνει ότι περνά από το χέρι της προκειμένου να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο των κυρώσεων όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Unesco», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προχωρήσουμε σε κάποια μορφή κυρώσεων».

Πρέπει «να καταλάβει όποιος παραβαίνει τη διεθνή νομιμότητα ότι για αυτή την παραβατική συμπεριφορά υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες πονάνε», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι διεθνές ζήτημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τέτοια παραβατική συμπεριφορά και μια τόσο μεγάλη προσβολή θα πρέπει να έχει και ανάλογη απάντηση».

Τέλος, είπε ότι αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.