Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες σχολές αναμένεται πτώση. Τι «δείχνουν» οι βαθμολογίες. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού.

Πτωτικά αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις στις νομικές και ιατρικές σχολές, ενώ δεν αναμένονται ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις βάσεις των θετικών και των οικονομικών σχολών και της πληροφορικής.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χθες, Παρασκευή 10 Ιουλίου, είναι δυνατή μία πρώτη ασφαλής εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι φετινές επιδόσεις των υποψηφίων και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει δεν θα πρέπει να έρθουν σε ευθεία σύγκριση με την περυσινή χρονιά, καθώς από το φετινό, νέο σύστημα λείπουν οι συντελεστές βαρύτητας.

Σύμφωνα με την ανάλυση των εκπαιδευτικών, Γιώργου Χατζητέγα και Γιάννη Ζαμπέλη, που παρείχαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις δείχνουν ότι πτωτικά θα κινηθούν οι βάσεις στις σχολές του 1ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, στις σχολές δηλαδή των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών και στις σχολές των Επιστημών Υγείας και Ζωής. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, στο 2ο και το 4ο πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα) δεν θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικότερα, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που έχει μία νέα δομή πλέον, φάνηκε να δυσκόλεψε τους υποψήφιους, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε μία εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού των βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Πέρυσι, το ποσοστό των υποψηφίων που είχαν γράψει κάτω από 10 ανήλθε στο 16%, ενώ φέτος στο 27%. Επίσης, το ποσοστό βαθμολογιών άνω του 16 μειώθηκε, καθώς φέτος είναι στο 6%, από 21% που ήταν πέρυσι.

«Μιλάμε ξεκάθαρα για χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι», επεσήμανε ο κ. Χατζητέγας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ελλείψει συντελεστών βαρύτητας στα μαθήματα Προσανατολισμού, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον τελικό υπολογισμό των μορίων.

Πτώση στις νομικές σχολές

«Είναι ασφαλές να πούμε ότι θα υπάρξει πτώση των βάσεων στις νομικές σχολές», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζητέγας, «δεδομένου ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων του πεδίου ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι».

Ειδικότερα, στα Αρχαία το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση ήταν αισθητά μεγαλύτερο από εκείνο της περυσινής χρονιάς: 31% των υποψηφίων είχαν γράψει κάτω από 10 πέρυσι, ενώ φέτος το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 47%.

Καθοριστικής σημασίας η Βιολογία για τις ιατρικές σχολές

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, το μάθημα της Βιολογίας θα αποδειχθεί καθοριστικό για όσους θελήσουν να εισαχθούν στις ιατρικές σχολές και τις σχολές του 3ου πεδίου.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, στο μάθημα της Βιολογίας παρατηρείται μείωση στον αριθμό των υποψηφίων που πήραν βαθμό πάνω από 16: Από 28,14% το ποσοστό των υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν από 16 και πάνω διαμορφώθηκε στο 15,21%.

«Πρόκειται για μία εντυπωσιακή διακύμανση στις βαθμολογίες της Βιολογίας, καθώς φαίνεται να άδειασαν οι κλάσεις των αρίστων, με βαθμολογίες 18-20», σχολίασε ο κ. Χατζητέγας.

«Παρατηρείται υποχώρηση του πλήθους των αρίστων και αυτό θα σημάνει την πτώση των βάσεων στις Ιατρικές σχολές. Η έκταση της πτώσης αυτής δεν μπορεί να υπολογιστεί ακόμα, ωστόσο», τόνισε.

Επιπλέον, τα απαιτητικά θέματα σε Φυσική και Χημεία, όπως σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζητέγας, προκάλεσαν το φαινόμενο «πόλωσης των βαθμολογιών στα άκρα», καθώς αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι ο αριθμός των μαθητών που έγραψαν κάτω από τη βάση, αλλά αυξήθηκε και ο αριθμός όσων έγραψαν πάνω από 17. Ενδεικτικά, στη Χημεία το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση διαμορφώθηκε στο 48% φέτος, σε αντίθεση με το 42% πέρυσι.

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις οι βάσεις στο 2ο και 4ο πεδίο

Οι βάσεις στις σχολές των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) και των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο Επιστημονικό Πεδίο), σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα δεν θα έχουν σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με πέρυσι.

«Από τη μία, δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά στα μαθήματα που εξετάζονται, οι βαθμολογίες κινήθηκαν λίγο-πολύ στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ οι θέσεις των σχολών των πεδίων αυτών είναι οριακά ίσες με τον αριθμό των υποψηφίων», ανέφερε. «Έτσι, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια σημαντική διακύμανση προς τα πάνω ή κάτω», πρόσθεσε.

Εν αναμονή της κλιμάκωσης των μορίων

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων, ασφαλέστερες προβλέψεις για τις διακυμάνσεις των βάσεων θα μπορούν να γίνουν σε δεύτερο χρόνο, μετά την ανακοίνωση της κλιμάκωσης των μορίων των υποψηφίων. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να δημοσιευθούν από το υπουργείο Παιδείας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μέχρι τις 17 Ιουλίου η οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού

Γνωρίζοντας τις βαθμολογίες τους, οι υποψήφιοι πλέον μπορούν και πρέπει να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

Ωστόσο, ακριβώς επειδή το φετινό σύστημα είναι πιο σύνθετο και διαφορετικό από το περυσινό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους τις περυσινές βάσεις. «Θα υπάρξουν νέα δεδομένα, που σίγουρα θα δημιουργήσουν νέες ισορροπίες στις σχολές και ευκαιρίες για τους υποψήφιους», σχολίασε σχετικά ο κ. Χατζητέγας. «Γι' αυτό καλύτερα οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο με φθίνουσα σειρά επιθυμίας και όχι με βάση τις περυσινές βάσεις», κατέληξε.

Από σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το Μηχανογραφικό τους, επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams.it.minedu.gov.gr

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό του. Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό --το οποίο που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου-- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία δε έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από το υπουργείο, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.