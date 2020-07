Οικονομία

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

«Χτύπημα» στο παρεμπόριο στην Ρόδο. Πρόστιμα 34.000 ευρώ και καταστροφή τουλάχιστον 1500 προϊόντων «μαϊμού» μετά από ελέγχους.

«Χτύπημα» κατά του παρεμπορίου πραγματοποίησαν την Παρασκευή ελεγκτές του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε εμπορικές επιχειρήσεις στο νησί, βρέθηκαν και καταστράφηκαν περισσότερα από 1500 τεμάχια προϊόντων που έφεραν απομιμητικά εμπορικά σήματα γνωστών οίκων. Επιβλήθηκαν πρόστιμα 34.000 ευρώ.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα προϊόντα καταστράφηκαν επιτόπου καθώς αυτό αποτελεί πάγια πρακτική της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Επίσης, τα ίδια στελέχη σημείωσαν ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή του υπουργείου και της γενικής γραμματείας η θεσμική αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού για την πάταξη της παραοικονομίας. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία» επιχειρείται, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη την χώρα και για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης προς αποφυγή διασποράς του Covid σε συνεργασία με την ΕΑΔ και την ΕΛΑΣ.