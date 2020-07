Υγεία - Περιβάλλον

Αμαζόνιος: Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η οικολογική καταστροφή

Σε τι ποσοστά κινήθηκε η οικολογική καταστροφή το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών.

Επίπεδα ρεκόρ “άγγιξε” η καταστροφή του τροπικού δάσους της Αμαζονίας, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών (INPE) της Βραζιλίας, κινούμενη με επιτάχυνση κατά 25% -όπως έχει σημειωθεί- το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.

Έχει καταστραφεί μεγάλο τμήμα δασικής έκτασης, και συγκεκριμένα 3.069 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα δεδομένα αυτά, ενώ τον Ιούνιο -μήνα που σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου της ξηρασίας και των πυρκαγιών- σημειώθηκε, επίσης, ρεκόρ αποδάσωσης καθώς καταστράφηκαν 1.034 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους.