Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δέκα κανόνες για ασφαλείς διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δεκάλογος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών υπό τη σκιά του κορονοϊού. Στις παραλίες, το δωμάτιο, το αυτοκίνητα και τα ΜΜΜ.

Μετά την αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον Sars-Cov-2 την τελευταία εβδομάδα, οι επιστήμονες δεν κρύβουν την ανησυχία τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια, ώστε η κατάσταση να ελεγχθεί, αρκεί κάθε πολίτης και επισκέπτης να συνειδητοποιήσει ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανάμεσα μας και να τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του.

«Υπάρχουν τρεις διαφορετικές πηγές ανησυχίας για την έκταση της λοίμωξης Covid-19» στην κρίσιμη αυτή φάση τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας, διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής & διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝ Πατρών.

Πρόκειται για:

Τα εισαγόμενα κρούσματα, τα οποία εμφανίζουν την αναμενόμενη επίπτωση και σαφώς είναι κάτω του 5/1.000 που αποτελεί όριο ασφαλείας. Εξαίρεση αποτελεί η επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και χρειάζεται σαφώς καλύτερη επιτήρηση με μαζικά τεστ και πιθανά περιοριστικά μέτρα σε σχέση με τη χερσαία μετακίνηση τουριστών, όποτε κριθεί απαραίτητο.

Τις εστίες περιοχικής διασποράς, όπως στη περιοχή της Ξάνθης, που σχετικά αποτελεσματικά αντιμετωπίζονται με τοπικές παρεμβάσεις.

Τέλος τα λεγόμενα «ορφανά» κρούσματα, τα οποία δίνουν το στίγμα της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Η αύξηση τους τελευταία, και εφ όσον συνεχιστεί, πραγματικά αποτελεί σήμα κινδύνου, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού και των επαγγελματιών, την καλύτερη επιτήρηση και ευρείς ελέγχους και εν τέλει, και εφ όσον χρειαστεί, αναθεώρηση ορισμένων από τα μέτρα που ήρθησαν.

«Σε κάθε περίπτωση η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας όπου συνιστάται, η υγιεινή των χεριών και η προστασία των ευάλωτων ομάδων αποτελούν το "Ευαγγέλιο" για την αντιμετώπιση της πανδημίας», τονίζει ο κ. Γώγος.

Όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας το καλοκαίρι στην Ελλάδα και αν αυτή μπορεί να προβλεφθεί με τα έως σήμερα δεδομένα, ο κ. Γώγος εκτιμά μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «δεν θα έχουμε μείζονα προβλήματα με δεδομένη την υπάρχουσα επιδημιολογική κατάσταση, αποτέλεσμα των μέτρων που πάρθηκαν στην κορύφωση της επιδημίας. Με άλλα λόγια ξεκινάμε από πολύ καλή βάση.

Παρόλα αυτά σε περίπτωση που τα πράγματα "ξεφύγουν" που σημαίνει αύξηση του δείκτη αναπαραγωγής R0>1, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, η έκταση των οποίων θα εξαρτηθεί από το είδος και το μέγεθος της διασποράς.

Πιστεύω ότι με το σύστημα έγκαιρης διάγνωσης, ιχνηλάτησης και απομόνωσης κρούσματος που έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας, θα περιοριστούμε, εφ όσον χρειαστεί σε περιοχικά μόνο μέτρα, αυτά που περιγράφονται ως τοπικά lockdowns. Ένα γενικό lockdown αποτελεί μια ακραία περίπτωση και με δεδομένη την κατάσταση στην Ελλάδα, την καλύτερη επάρκεια του συστήματος υγείας, μετά την ενίσχυση που υπήρξε, την καλύτερη γνώση και την ευρύτερη χρήση διαγνωστικών εξετάσεων θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο να συμβεί».

Ο ίδιος καταλήγει λέγοντας πως θα πρέπει «όμως όλοι να έχουμε υπ' όψιν μας ότι πάνω από όλα είναι η δημόσια υγεία, αυτό έχει γίνει απόλυτα σεβαστό στη χώρα μας και αποτελεί τη βάση για όλες τις περαιτέρω παρεμβάσεις μας».

Ο δεκάλογος του φετινού καλοκαιριού στην πανδημία

Η παγκόσμια υγειονομική πρόκληση -ο κορονοϊός- που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να ανατρέψει τους ρυθμούς και τις συνθήκες της ζωής μας είναι και αυτή ακόμη εδώ, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ε. Ριζά, MPH, MSc, PhD Επιδημιολόγος-Υγιεινολόγος, ΕΔΙΠ Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ.

«Η κοινωνική και η επαγγελματική ζωή της χώρας έχει ξαναρχίσει και από τη δική μας υπευθυνότητα θα φανεί εάν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε όσα κερδίσαμε τους τελευταίους μήνες. Εάν θα κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά, παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον κόσμο. Πανηγυρίζουμε την ασφάλεια, όχι τον κίνδυνο. Φερόμαστε έξυπνα και συνετά. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας ανθρώπους» επισημαίνει η κ. Ριζά, η οποία δίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Δεκάλογο των καλοκαιρινών κορονο-διακοπών, όπως λέει, για την προστασία της υγείας στο ταξίδι, τη διαμονή, το φαγητό, την παραλία, τη διασκέδαση:

Ανοικτά παράθυρα στο αυτοκίνητο, στους κλειστούς χώρους, περιορίζουμε όσο γίνεται τη χρήση κλιματιστικού. Φοράμε μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ΔΕΝ ταξιδεύουμε, εάν αισθανόμαστε κάποια αδιαθεσία. Επιλέγουμε ήσυχους, όχι πολυσύχναστους προορισμούς διακοπών, αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις (πάρτυ, μπαράκια, πανηγύρια κα). Κρατάμε όσο γίνεται καθαρά σεντόνια και πετσέτες στα δωμάτια, αποφεύγουμε την καθημερινή αλλαγή, απουσιάζουμε από το δωμάτιο όταν αυτό καθαρίζεται από το προσωπικό καθαριότητας. Κάνουμε υγιεινές επιλογές φαγητού (μεσογειακή διατροφή), χρησιμοποιούμε χαρτοπετσέτες (όχι υφασμάτινες), δεν μοιραζόμαστε πετσέτες ή άλλα είδη θαλάσσης. Πετάμε ότι χρησιμοποιήσαμε με προσοχή ΜΕΣΑ στους κάδους απορριμμάτων (πλαστικά ποτήρια, καλαμάκια, ποτήρια, υλικά συσκευασίας κα). ΔΕΝ τα αφήνουμε στην παραλία για τον επόμενο. Αποφεύγουμε/μειώνουμε το κάπνισμα, ΔΕΝ πετάμε αποτσίγαρα στην άμμο/στα βότσαλα, σκεφτόμαστε τους διπλανούς μας, ειδικά τα παιδιά. Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με νερό και σαπούνι ή καθαρίζουμε με αντισηπτικό διάλυμα (έχουμε πάντα μαζί μας). Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπο μας, αποφεύγουμε αγκαλιές και φιλιά με γνωστούς (αγνώστους) και φίλους. Καλύπτουμε μύτη και στόμα με χαρτομάντιλο, φταρνιζόμαστε, βήχουμε στη μέσα μεριά του αγκώνα μας.