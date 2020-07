Life

Μαγνησία: πόλος έλξης για celebrities

Αστέρες του Χόλυγουντ, αλλά και της μουσικής σκηνής έχουν φτιάξει τα δικά τους «καταφύγια» στο νομό Μαγνησίας.

Τις τελευταίες ημέρες, πολύς ντόρος έγινε με την παρουσία του 79χρονου Stanley Jonhson, πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού Βoris Jonhson, που δεν έχασε στιγμή από το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων κατ' επιλογήν, και έφθασε στη χώρα μας και στον αγαπημένο του τόπο, το Χόρτο του νοτίου Πηλίου. Διαθέτει ένα υπέροχο σπίτι, πάνω από μία απομονωμένη μικρή παραλία, όπου συχνά πυκνά απολαμβάνει το μπάνιο του. Στην βίλλα «Irene» έρχεται όλη η οικογένεια Jonhson και μεταξύ αυτών και ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, είτε όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, είτε ως υπουργός Εξωτερικών, αφού ο Βοris Jonhson λατρεύει την περιοχή και ειδικά τις πηλιορίτικες λιχουδιές.

Λίγο πιο νότια και σε μικρή απόσταση από το Χόρτο, είναι ο παραθαλάσσιος οικισμός Κάλαμος, όπου από τις αρχές του '80 έχει φτιάξει σπίτι ο διάσημος μπασίστας και τραγουδιστής των Pink Floyd, Roger Waters που περνά συχνά πυκνά τα καλοκαίρια του, στον αγαπημένο του τόπο.

Στη Μαγνησία όμως ανήκει και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων, όπου όλα τα νησιά αποτελούν το καταφύγιο πολλών διάσημων του κόσμου, με πρώτους και πιο πιστούς, αστέρες του Hollywood, οι οποίοι σαν απλοί τουρίστες κυκλοφορούν ανάμεσα στους χιλιάδες άλλους και απολαμβάνουν τις ομορφιές των νησιών.

Η Goldie Hawn μαζί με τον σύζυγό της Kurt Russell εδώ και πολλά χρόνια έχουν βρει τον επί γης παράδεισό τους, κάπου στην Αγία Παρασκευή της Σκιάθου και έρχονται κάθε καλοκαίρι και αναπνέουν τον σκιαθίτικο αέρα, απολαμβάνουν το ψαράκι τους σε ταβερνάκια του νησιού και κάνουν τις βουτιές τους στις χρυσές παραλίες του νησιού του Παπαδιαμάντη. Ειδικά ο Kurt Russell με το φουσκωτό του κάνει εξορμήσεις και πίνει τα κοκτέιλ του στην παραλία της Αγίας Ελένης.

Στη Σκιάθο επίσης έρχεται κάθε καλοκαίρι στο «οικογενειακό» σπίτι και η διάσημη ηθοποιός Kate Hudson, κόρη της Goldie Hawn, μαζί με τον διάσημο σύντροφό της κιθαρίστα Danny Fujikawa.

Ένα υπέροχο σπίτι στη Σκιάθο έχουν και οι διάσημοι Αμερικανοί Anthea Sylbert, κορυφαία σχεδιάστρια κοστουμιών και ενδυματολόγος του Hollywood και ο σύζυγός της ηθοποιός Richard Domanous, που στάθηκαν η αφορμή να επισκεφθούν κατά καιρούς διάσημοι καλλιτέχνες τη Σκιάθο και τις Σποράδες.