Μητσοτάκης: θαύμα πολιτιστικής κληρονομιάς το γεφύρι της Πλάκας

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, που ξαναστήθηκε στις όχθες του του Άραχθου, μετά την κατάρρευση του την 1η Φεβρουαρίου του 2015.

Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, που ξαναστήθηκε στις όχθες του του Άραχθου, μετά την κατάρρευση του την 1η Φεβρουαρίου του 2015, επισκέφθηκε στις 9 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για θαύμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και επέδωσε τα εύσημα σε όλους όσοι συνεργάστηκαν για την ανακατασκευή του.

Ο πρωθυπουργός, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβανιο και τον γ.γ. του υπουργείου Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, ενημερώθηκαν για το πώς εξελίχθηκε η πορεία ανακατασκευής του γεφυριού και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Μετά το τέλος της ξενάγησης στον χώρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ήπειρο, όμως και μια σπουδαία ημέρα για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ στο Γεφύρι της Πλάκας, το οποίο ξαναστέκεται αγέρωχο πάνω από τον ποταμό Άραχθο, ανακατασκευασμένο, ακριβώς όπως το έφτιαξε ο μάστορας Μπέκας τον 19ο αιώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που κατάφεραν μέσα σε 5 χρόνια να ολοκληρώσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο την περιφέρεια, χωρίς την συνδρομή της οποίας το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Υποδομών, την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, τον προκάτοχο του κ. Καραγιάννη, τον νυν γενικό γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, το ΕΜΠ.

Όλοι συνεργάστηκαν, τα δύο συναρμόδια υπουργεία, η Περιφέρεια, η επιστημονική μας κοινότητα, οι δήμοι, ο δήμος ο οποίος έχει το δικό του μερίδιο, για να μπορέσουμε σήμερα να απολαμβάνουμε αυτό το θαύμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ένα γεφύρι τόσο ιστορικό, το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι των Βαλκανίων, ταυτισμένο με την ιστορία αυτού του τόπου, ταυτισμένο με δύσκολες εποχές στην σύγχρονη νεοελληνική ιστορία, ένα γεφύρι που ξαναφτιάχτηκε όπως είχε φτιαχτεί, πιο στέρεο όμως, για να μπορέσει να αντέξει τα ορμητικά νερά του Άραχθου και να μπορέσει να στέκει πάντα όπως και σήμερα, περήφανο, όρθιο μια παρακαταθήκη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Είναι ένα έργο, το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και θέλω πάντα να αποδίδω τα εύσημα σε όλους, όσοι δούλεψαν πολύ σκληρά, για να μπορέσει σήμερα να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και επίσημα εντός του επόμενου μήνα, για να μπορέσουν και πάλι, να το απολαμβάνουν και πάλι όλοι οι επισκέπτες αλλά φυσικά και οι κάτοικοι της περιοχής, η ιστορία της οποίας είναι ταυτισμένη με το γεφύρι της Πλάκας.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος ξενάγησε στο έργο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη, λέγοντας: «μας τιμάτε, γιατί έτσι σε ένα έργο που συμβολίζει την Ενότητα, ο πρωθυπουργός της χώρας δίνει δύναμη σε όλους εμάς».

Ο κ. Καχριμάνης ειδικότερα σε δηλώσεις του ανέφερε:

Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα γιατί σε αυτό το σημείο που αναστηλώθηκε η Γέφυρα της Πλάκας, η θέση αυτή λέγεται Τελωνείο. Εδώ βρέθηκε ο Άρης με τον Ζέρβα και αποφάσισαν να μην γκρεμιστεί πότε αυτή η γέφυρα.

Θυμόμαστε την οικογένεια Λούλη, τον Μπέκα τον μάστορα, τον Φρόντζο, που το 1863-66 που έγινε το πρώτο γεφύρι.

Όταν την 1η Φεβρουάριου του 2015, με πήρε ο αντιδήμαρχος και μου είπε πως έπεσε το γεφύρι νόμισα πως μου έκανε πλάκα.

Τελικά σε αυτήν την θέση τα συμφωνήσαν όλα. Τελικά σε αυτή την θέση, όταν πρωτοήρθα, είπα εδώ πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, για να ξανακάνουμε αυτό το γεφύρι. Έτσι ανακατασκευάστηκε αυτό το έργο, το οποίο δείχνει, πως όταν εμείς οι Έλληνες αποφασίσουμε κάτι όλοι μαζί το κάνουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαμε εδώ στην όλη προσπάθεια και είναι αποτέλεσμα του “όλοι μαζί”.

Κύριε πρωθυπουργέ, σας τιμά που σήμερα ήρθατε να δείτε ένα έργο ενότητας και ένα έργο που δείχνει, ότι είμαστε άξιοι οι Έλληνες για όλα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. γιατί στην συνεργασία που έχουμε όλο αυτόν τον καιρό βλέπω πως σε όλα τα θέματα δίνετε λύσεις.

Θέλω να το πω δημόσια αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτά τα δύσκολα να πάρει η πατρίδα μας αυτό που της αρμόζει. Με τις ενέργειες που κάνατε τον προηγούμενο καιρό, είτε για το πρόβλημα της επιδημίας που συνεχίζει να υπάρχει, είτε στα σύνορα στον Έβρο, παρά το γεγονός που ακούμε πως κάποιοι θέλουν να πουν πως η Αγιά Σοφιά θα γίνει τζαμί, εγώ ξέρω ότι στο τέλος το φως νικάει το σκοτάδι.

Συγχαρητήρια που ήρθατε εδώ, μας τιμάτε, γιατί έτσι σε ένα έργο που συμβολίζει την Ενότητα ο πρωθυπουργός της χώρας δίνει δύναμη σε όλους εμάς.

Στον πρωθυπουργό, τέθηκε το ζήτημα της αναστήλωσης του επίσης ιστορικού γεφυριού του Κοράκου στον Αχελώο στο φυσικό σύνορο της Άρτας με την Καρδίτσα. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε θετικά γεγονός που ικανοποίησε τόσο τον περιφερειάρχη o οποίος το έθεσε, όσο και την διανομαρχιακή επιτροπή Άρτας-Καρδίτσας για την αναστήλωση της Γέφυρας Κοράκο