Δένδιας: Με αυτοπεποίθηση και με πυξίδα τη διεθνή νομιμότητα

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι αποτελεί μια άγκυρα σταθερότητας για την περιοχή μας κι ότι προάγει με συνέπεια την ειρήνη», υπογραμμίζει σε άρθρο του ο ΥΠ.ΕΞ.

«H θέση της Ελλάδας θα παραμείνει μία και αταλάντευτη: σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή και ενίσχυση των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας ισχύος», διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», με τίτλο «Με αυτοπεποίθηση και με πυξίδα τη διεθνή νομιμότητα».

«Όσο λοιπόν κι αν η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παραβατικές της συμπεριφορές εις βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και άλλων χωρών της περιοχής, όσο κι αν προκαλεί με άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες, όπως αυτή που κατ' ουσίαν επέβαλε στον Σάρατζ της Λιβύης εις βάρος του ίδιου του λιβυκού λαού, όσο κι αν παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για το εμπάργκο των όπλων στη χώρα, η θέση της Ελλάδας θα παραμείνει μία και αταλάντευτη: σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή και ενίσχυση των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας ισχύος» τονίζει ρητά ο υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: εκεί δηλαδή που η Τουρκία δρα αποσταθεροποιητικά, η Ελλάδα όπως και η Κύπρος λειτουργούν εποικοδομητικά.

Εξίσου, στέλνει το μήνυμα πως «με νηφαλιότητά αλλά και πλήρη και εντεινόμενη αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως η διεθνής έννομη τάξη αλλά και το Σύνταγμά μας ορίζουν», και επισημαίνει ότι «δεν παρασυρόμαστε σε φωνασκίες και δηλώσεις εντυπωσιασμού, αλλά έχουμε πλήρη αντίληψη ότι ο διάλογος διεξάγεται επί τη βάσει κανόνων του διεθνούς δικαίου και ουδόλως με τη λογική των τετελεσμένων και την επιβολή του περιστασιακά φερόμενου ως ισχυρού». Άλλωστε, υπογραμμίζει, η ορθή αντίληψη ισοζυγίου ισχύος είναι πιο πολύπλοκη άθροιση από ανάγνωση αριθμών.

Σήμερα, αποτυπώνει ο υπουργός Εξωτερικών, η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαδικασία νέου, ελπιδοφόρου, όσο και δύσκολου ξεκινήματος μετά την άκρως επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας. Ειδικότερα, αναφέρει πως η οικονομία, ο τουρισμός μας έχουν ήδη επανεκκινήσει δυναμικά, ενώ η εξωτερική μας πολιτική παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια. Επιβεβαιώνει κι αυτή καθημερινά, μέσα από μια σειρά στοχευμένων κινήσεων, ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, αναφέρει ρητά.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας προσδιορίζει πως με ένα ευρύ πλέγμα συμμαχιών και συνεργειών που εκτείνεται από τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως τον Κόλπο, η ελληνική διπλωματία επιχειρεί να αφήσει αποτύπωμα σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή μας.

Μεθοδικά, επεξηγεί, η Ελλάδα καλλιεργεί συνθήκες συνεργασίας και αλληλοκατανόησης με χώρες που διαδραματίζουν ρόλο στο διεθνές προσκήνιο και πως η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά τα διεθνή της ερείσματα κάνοντας τη φωνή της να ακούγεται πιο δυνατά. «Επιδιώκει ενεργό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις της περιοχής μας. Και βέβαια έχει πλήρη και στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία» επισημαίνει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως απτή απόδειξη αποτελούν, μεταξύ άλλων, «η εξαιρετικά σημαντική συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών (των ΑΟΖ) που υπογράψαμε προσφάτως με την Ιταλία και η αδιάρρηκτη σύμπλευση Ελλάδας Γαλλίας. Η σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ έχει εκφραστεί επανειλημμένα και ηχηρά από τα πλέον αρμόδια χείλη. Συμπτωματική δεν είναι, επίσης, η εξαιρετική μας συνεργασία με χώρες κλειδιά στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρόσφατη συμμετοχή μου στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για τη Λιβύη, αλλά και η συμμετοχή μας σε σειρά πρωτοβουλιών για την περιοχή του Σαχέλ, τη Λατινική Αμερική, το Σουδάν και την Υεμένη. Είναι μία ακόμα προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου μας διεθνώς».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας καθιστά σαφές πως η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι αποτελεί μια άγκυρα σταθερότητας για την περιοχή μας κι ότι προάγει με συνέπεια την ειρήνη, τη συνεργασία, την ασφάλεια και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών. Έχει ακόμα αποδείξει, όπως υπογραμμίζει, ότι γνωρίζει πώς να επιλύει προβλήματα, πώς να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην πρόληψη και επίλυση διενέξεων και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης πάντα στη βάση του απαρέγκλιτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η πυξίδα μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο η χώρα προασπίζει τα δικαιώματά της και συνομιλεί με γείτονες και εταίρους, διαμηνύει ξεκάθαρα στο άρθρο του ο υπουργός Εξωτερικών.