Κοινωνία

Σπάτα: Τροχαίο με 4 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στην διασταύρωση των οδών Κιάφας και Πρωτοπρεσβυτέρου, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν όταν ο οδηγός ενός ενοικιαζόμενου τζιπ φαίνεται να παραβίασε το STOP, στην διασταύρωση των οδών Κιάφας και Πρωτοπρεσβυτέρου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε το τζιπ και τραυματίστηκαν τρεις ενήλικοι και ένας ανήλικος, οι οποίοι επέβαιναν στα δύο οχήματα.