Πατριαρχείο Μόσχας για Αγία Σοφία: απερίφραστη καταδίκη της μετατροπής σε τζαμί

Εκτιμάται πως μεγάλο μέρος από τα 5 εκ. Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Αγία Σοφία, θα γυρίσουν την… πλάτη τους στην Τουρκία.

Του Αχιλλέα Πατσούκα

Σφοδρή είναι η αντίδραση του Ρωσικού Πατριαρχείου στην απόφαση Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Μόσχας το οποίο καταδίκασε την απόφαση της Άγκυρας, την σκυτάλη πήρε ο επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων Μητροπολίτης Ιλαρίων ο οποίος υποστήριξε πως για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης παραμένει ένα καταφύγιο παγκόσμιας σημασίας και η επιστροφή σε καθεστώς τζαμιού θα γίνει αντιληπτή αρνητικά από πολλούς, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.

«Δεν θέλω να κάνω σκληρές εκτιμήσεις, αλλά μια τέτοια απόφαση μοιάζει με εσκεμμένη επιδείνωση των διαθρησκευτικών σχέσεων - τόσο στην Τουρκία όσο και σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαι εγώ που θα ορίσω κάποιον υπεύθυνο (για αυτήν την απόφαση), θα τον ορίσει η ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή με έμμεσο τρόπο αποδοκίμασε την απόφαση της Άγκυρας και ο Ρώσος μουφτής Αλμπίρ Κργκάνοφ ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα πως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για όσους πολίτες διαφορετικών δογμάτων επιθυμούν να συνεχίσουν να την επισκέπτονται.

Τα απόνερα της ενέργειας Ερντογάν αναμένεται να πλήξουν και την οικονομία της χώρας. Με τις πτήσεις από τη Ρωσία προς το εξωτερικό ύστερα από τέσσερις μήνες που είχαν διακοπεί εξαιτίας του Clovid-19 να αίρονται σταδιακά από τις 15 Ιουλίου είναι βέβαιο πως τα μεγάλο μέρος των πέντε εκατομμύριων Ρώσων τουριστών που επισκέπτονταν την Αγία Σοφία, ύστερα από την μετατροπή της σε τζαμί δεν θα έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για να επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη.