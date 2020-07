Υγεία - Περιβάλλον

Κάταγμα ισχίου: ένα τεράστιο πρόβλημα που συνεχώς μεγαλώνει

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δρετάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Διευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Τα κατάγματα ισχίου που είναι γνωστά και ως κατάγματα του γοφού είναι ένα τεράστιο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας. Περίπου 18.000 άτομα το χρόνο στην Ελλάδα υφίστανται τέτοια κατάγματα και ο αριθμός τους αυξάνεται περίπου 3% κάθε χρόνο, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Από μόνο του το κάταγμα ισχίου αποτελεί απόδειξη ότι ο ασθενής πάσχει από οστεοπόρωση και θεωρείται το πιο επικίνδυνο και απειλητικό από τα κατάγματα για τη ζωή του ασθενούς (οστεοπορωτικό κάταγμα).

Πόσο επικίνδυνο είναι;

Από τους ασθενείς που υφίστανται κάταγμα ισχίου, το 25% (δηλαδή τουλάχιστον 4.500 άτομα) χάνει τη ζωή του μέσα στον πρώτο χρόνο από το κάταγμα και τις επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Οι ασθενείς που υφίστανται τέτοια κατάγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται οπωσδήποτε στο πρώτο 24ωρο από εξειδικευμένους ιατρούς στο πλαίσιο μιας συντονισμένης ομάδας ιατρών και θεραπευτών. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ατόμων που υφίστανται ένα τέτοιο κάταγμα είναι τα 79 έτη. Τα άτομα αυτής της ηλικίας παρουσιάζουν συχνά αρκετά προβλήματα υγείας και σχεδόν πάντα λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και στην περίπτωση ενός κατάγματος ισχίου έχουν απόλυτη ανάγκη για άμεση χειρουργική επέμβαση το συντομότερο γιατί η ζωή τους απειλείται.

Χειρουργική παρέμβαση

Ο χρόνος της χειρουργικής αντιμετώπισης που ιδανικά πρέπει να είναι εντός 24 ωρών επηρεάζει και το τελικό αποτέλεσμα και την επιβίωση του ασθενούς. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολύ συχνά οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με μεγάλη καθυστέρηση και αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία τους.

Η φροντίδα των ασθενών με κατάγματα ισχίου δεν εξαντλείται μόνο στην άμεση χειρουργική και επιτυχή επέμβαση από τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Λόγω της υπάρχουσας οστεοπόρωσης πρέπει να διερευνηθεί το επίπεδο της βιταμίνης D και να μελετηθεί ο οστικός μεταβολισμός, έτσι ώστε να προληφθούν τα επόμενα κατάγματα και οι επιπλοκές της νόσου. Είναι απαραίτητος ο συντονισμός μιας ομάδας ιατρών και φυσικοθεραπευτών που θα οδηγήσουν σε σύντομη κινητική αποκατάσταση του ασθενούς.

Η αντιμετώπιση των ασθενών με κατάγματα ισχίου στο ΥΓΕΙΑ είναι άμεση και χρησιμοποιούνται οι νεότερες μέθοδοι χειρουργικής αποκατάστασης. Η εξειδικευμένη γνώση στα κατάγματα ισχίου στη Β’ Ορθοπαιδική κλινική έχει προκύψει μέσα από τη συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες καταγμάτων ισχίου, όπως το SHAFE, EPOS και EFOS και με την μελέτη και δημοσίευση πολλών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Μία από τις πιο σημαντικές μελέτες και αποτέλεσμα διδακτορικής διατριβής ήταν η δημοσιευμένη μελέτη ‘’Possible predisposing factors for the second hip fracture’’ στο Calcified Tissue International USA.

