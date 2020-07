Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροσκοπική αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου με την τεχνική All-Inside

Γράφει ο Γεώργιος Πετρίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η τεχνική All- Inside αποτελεί το επόμενο βήμα στην αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (minimally invasive) η οποία πραγματοποιείται μόνο με 3 πολύ μικρές τομές στο γόνατο του ασθενούς και αποτελεί ουσιαστικά την εξέλιξη της κλασικής αρθροσκοπικής τεχνικής και η οποία έχει αρκετά και σημαντικά πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα της τεχνικής all-inside

Η τεχνική all-inside μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε το μόσχευμα του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου με μεγάλη ακρίβεια και όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική του θέση. Μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που ονομάζεται ανατομική θέση του μοσχεύματος του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα πολύ σταθερό γόνατο, στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε άμεσα μετά το χειρουργείο χωρίς να χρειάζεται να φορέσουμε νάρθηκα ή κηδεμόνα ενώ η αποκατάσταση είναι γρηγορότερη και με καλύτερη κίνηση στο χειρουργημένο γόνατο. Η ανατομική θέση του μοσχεύματος παρέχει ταυτόχρονα σταθερότητα αλλά και πλήρες εύρος κίνησης στο γόνατο και προστατεύει από την εμφάνιση αρθρίτιδας στο μέλλον.

Χρησιμοποιείται μόνο ένας τένοντας για μόσχευμα Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούν δύο τένοντες ή τον επιγονατιδικό τένοντα, επέμβαση που παρόλο που είναι πολύ επιτυχημένη, απαιτεί τομή στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος και σχετίζεται συχνά με πρόσθιο πόνο στο γόνατο. Η λήψη μόνο ενός τένοντα για μόσχευμα έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερες τομές, λιγότερο πόνο, γρηγορότερη αποκατάσταση και πρακτικά απουσία προβλημάτων από τη θέση λήψης του μοσχεύματος.

Με την τεχνική all-inside τα τούνελ που δημιουργούνται στο οστό για να υποδεχθούν το μόσχευμα του προσθίου χιαστού είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική και έχει αποδειχθεί ότι αυτό σχετίζεται με μικρότερο ποσοστό επιπλοκών σχετικών με τα οστικά τούνελ καθώς επίσης και με λιγότερο πόνο ενώ τέλος αν για κάποιο λόγο (π.χ. νέα τραυματική ρήξη ΠΧΣ) χρειαστεί νέα επέμβαση τότε αυτή είναι ευκολότερη καθώς δεν χρειάζεται να παρακαμφθούν τα μεγάλα οστικά τούνελ της παραδοσιακής τεχνικής.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής all-inside αφορά τα παιδιά ή καλύτερα τους σκελετικά ανώριμους ασθενείς, δηλαδή εκείνους που αναπτύσσονται (ψηλώνουν) ακόμα και οι επιφύσεις τους (αυξητικοί χόνδροι) είναι ακόμα ανοικτές. Χρησιμοποιώντας την τεχνική all-inside μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον πρόσθιο χιαστό χωρίς την παραμικρή βλάβη στον αυξητικό χόνδρο του γόνατος και να είμαστε βέβαιοι πως δε θα επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη του παιδιού ή εφήβου.

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής all-inside είναι:

Πολύ καλή σταθερότητα του γόνατος Ανατομική θέση του μοσχεύματος Πλήρες εύρος κίνησης του γόνατος Γρηγορότερη αποκατάσταση Λιγότερος πόνος Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα Δυνατότητα επέμβασης σε παιδιά ή εφήβους χωρίς διαταραχή της ανάπτυξής τους

