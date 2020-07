Κοινωνία

Στον μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Μανιά ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στον Πειραιά

Σοκ στον αθλητικό κόσμο. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας βρέθηκε από Λιμενικούς νεκρός στην παραλία στα Βοτσαλάκια και τελικά αναγνωρίστηκε από την κόρη του.

Σοκ έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο η είδηση ότι το πτώμα που βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη στα Βοτσαλάκια ανήκει σε παλαίμαχο μπασκετμπολίστα και μέλος της «χρυσής ομάδας» του Πανελληνίου.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Μανιά ο οποίος κατέκτησε τρεις φορές τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1950.

Ο Παναγιώτης Μανιάς, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την κόρη του, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τρεις φορές τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1950.

Ο 87χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας ήταν επίσης μέλος της Εθνικής Ανδρών, τη φανέλα της οποίας φόρεσε 24 φορές, σημειώνοντας 183 πόντους.

Συμμετείχε στο EuroBasket 1951, στους Μεσογειακούς Αγώνες σε δύο περιπτώσεις (1951 και 1955), όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952. Στη διάρκεια της αθλητικής του πορείας, υπήρξε ακόμη αθλητής του στίβου, σε ύψος και μήκος.

Με εντολή του Γιώργου Βασιλακόπουλου, η ΕΟΚ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της κηδείας του.