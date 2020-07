Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου για την Αγία Σοφία

Μήνυμα στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά έναν γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο για την απόφαση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Για τις επαφές αυτές θα υπάρχουν ενημερώσεις αργότερα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στην Κέρκυρα, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον οποίο εξέφρασε τη συμπαράσταση και την υποστήριξή του.

Θλίψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιά Σοφιά

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων μίλησε στο Πρακτορείο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» από την Κωνσταντινούπολη, όπου αναφέρθηκε στην κατήφεια και στη θλίψη που επικρατεί αυτήν την ώρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

«Ήμουν προ ολίγου στο Πατριαρχείο. Μία κατήφεια και λύπη. Τι μπορεί να πει το Πατριαρχείο αυτήν τη στιγμή; Ήδη, ο Πατριάρχης μας, έστω και παρεξηγηθείς, εξεφράσθη αυτό που έπρεπε να πει, διότι πιστεύουμε, ότι και τα πολλά τα λόγια δεν είναι καλό».

Περαιτέρω, ο Σεβασμιώτατος μετέφερε το μήνυμα του από την Κωνσταντινούπολη προς ολόκληρο τον Ελληνισμό, ο οποίος σήμερα θλίβεται για την ασεβή μετατροπή της Αγίας Σοφίας. «Όσοι και να μπουν και όποιοι και να μπουν μέσα στην Αγία Σοφία, δε θα μπορούσαν να την αλλάξουν, για τον σκοπό τον οποίο χτίστηκε».

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε και στην αποτυχία των προσπαθειών ολόκληρων δεκαετιών να βρεθεί μία λύση για το ιερό σύμβολο του Χριστιανισμού και του παγκόσμιου πολιτισμού.