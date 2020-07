Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας: μια ενδεκάδα θετική στον κορονοϊό!

Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν στην ομάδα δυο μέρες μετά τα πανηγύρια του τίτλου παρουσία 18.000 θεατών.

Έξι ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα, βρέθηκαν «θετικοί» στον κορονοϊό, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τους πρωταθλητές Σερβίας.

«Αυτοί οι παίκτες δεν θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση της προετοιμασίας και θα βρίσκονται σε απομόνωση για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο σύλλογος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Σερβία πλήττεται σφόδρα από την πανδημία του κορονοϊού και η κυβέρνηση έλαβε εκ νέου περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να μην εξαπλωθεί η Covid-19, ενώ υπενθυμίζεται, ότι στις 22 Ιουνίου, ο Ερυθρός Αστέρας, ανακοίνωσε πως είχαν προσβληθεί πέντε παίκτες, δύο ημέρες αφ΄ ότου γιόρτασαν την κατάκτηση του τίτλου, παρουσία 18.000 θεατών, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.