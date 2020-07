Κόσμος

Ελπιδοφόρος για Αγία Σοφία: Το χειρότερο παράδειγμα θρησκευτικού φανατισμού η απόφαση Ερντογάν

«Καταργώντας την Αγία Σοφία ως μνημείο, η Τουρκία κλείνει το παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

«Το χειρότερο παράδειγμα θρησκευτικού φανατισμού» χαρακτηρίζει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε ανάρτηση του στο facebook και το twitter. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «Καταργώντας την Αγία Σοφία ως μνημείο, η Τουρκία κλείνει το παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο».

Σε άλλη ανάρτησή του, σημειώνει ότι «Τα συνταρακτικά νέα σχετικά με την Αγία Σοφία ελπίζουμε να μη σηματοδοτούν την επιδείνωση της πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας, δηλαδή την προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας».

Την ίδια ώρα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος, που συγλήθηκε εκτάκτως από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τονίζει σε ανακοινωθέν που εξέδωσε ότι «Για τους ορθοδόξους όλου του κόσμου, αλλά και για όλο τον χριστιανικό κόσμο, η Αγία Σοφία, η Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελούν ιερά πνευματικά κέντρα και παρακαταθήκη της πίστεως και της παραδόσεώς μας» και καλεί την τουρκική κυβέρνηση «να επιδείξει σεβασμό στην πανορθόδοξη και παγχριστιανική συνείδηση, η οποία σήμερα πληγώθηκε με την ατυχή αυτή απόφασή της».

Εν συνεχεία, εκφράζει την ελπίδα «αυτό να μη σημάνει και υπαναχώρηση και επιδείνωση της στάσης της τουρκικής κυβερνήσεως έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας και μια αρνητική στροφή στον σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών».

Καταληκτικά, τονίζει ότι «Η ιεραρχία, ο ιερός κλήρος, οι μοναχοί και ο πιστός λαός της Αρχιεπισκοπής μας είναι ανήσυχοι και προσεύχονται θερμά για την επικράτηση της ειρήνης, της αγάπης και της ευημερίας στην περιοχή, αλλά και για την αναθεώρηση της θλιβερής αυτής απόφασης».