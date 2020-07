Κοινωνία

Κορονοϊός: Ουρές αυτοκινήτων και εντατικοί έλεγχοι στα σύνορα (εικόνες)

Ουρές χιλιομέτρων στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Τεστ σε όλους τους ταξιδιώτες. Αυξάνονται τα τεστ στους τουρίστες, μεγάλη η αναμονή.

Ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν για ακόμη μια ημέρα στα σύνορα στον Προμαχώνα, με εκατοντάδες τουρίστες να καταφθάνουν από γειτονικές χώρες για να κάνουν διακοπές στη χώρα μας.

Ο μέσος όρος αναμονής για να εισέλθει κάποιος σε ελληνικό έδαφος να κυμαίνεται ανάμεσα σε 50-60 λεπτά, την ώρα που κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν εντατικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για να εντοπίσουν άτομα θετικά στον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα GR Times, όσοι τουρίστες έχουν κάνει ήδη το μοριακό τεστ στη χώρα τους τις περασμένες ώρες και είναι αρνητικό μπορούν να μπουν στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να υποβληθούν σε έλεγχο.

Επιπλέον, όλοι διαθέτουν τον ειδικό QR code που δείχνει από ποια περιοχή έρχονται. Ανάλογα με την επικινδυνότητα της περιοχής και τα κρούσματα που έχουν καταγραφθεί, οι έλεγχοι αυξάνονται.

Νέα μέτρα στα σύνορα

Πρόσθετα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μετά την σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα νέα μέτρα στοχεύουν κυρίως στις αφίξεις από γειτονικές βαλκανικές χώρες:

Όσοι εισέρχονται, για μη ουσιώδεις λόγους, από τις 6 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2020 από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα. Η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) παραμένει σε ισχύ. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, περιορίζεται στις 24, από 48 ώρες, πριν την άφιξη στην Ελλάδα. Ενισχύεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Για το λόγο αυτό, δεκάδες κλιμάκια ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Γενικής Γραμματείας

Πηγή: grtimes