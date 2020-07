Πολιτική

Μητσοτάκης: να σώσουμε ότι μπορούμε από τη φετινή τουριστική περίοδο

Η έκκληση του πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς να εκμεταλλευτούν τα «εργαλεία» που τους δόθηκαν από την κυβέρνηση ώστε να στηρίξουν τους εργαζόμενους τους.

Στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της οικονομικής στήριξης της Ευρώπης, καθώς και στα αναπτυξιακά έργα του νησιού αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύντομης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων παρόντων του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκης, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της περιφερειάρχη Ιονίων νήσων Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου και των αντιπεριφερειαρχών του Ιονίου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης, ώστε να βγούμε από την κρίση του κορονοϊού όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Είπαμε ότι πάμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από τη φετινή τουριστική περίοδο, βάζοντας πρώτα την ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών, σε πρώτη προτεραιότητα και για αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ ότι τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτά έχουν δοθεί από τους ειδικούς πρέπει να τηρούνται ακόμη περισσότερο τώρα που αρχίζουμε να υποδεχόμαστε περισσότερους επισκέπτες. Αυτό θα γίνει ακόμη πιο έντονο στα Ιόνια νησιά όταν θα ανοίξουν με τη Μεγάλη Βρετανία από τις 15 Ιουλίου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών» είπε ο πρωθυπουργός ενώ μίλησε και για την ενίσχυση των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας.

«Έχουμε ενισχύσει τις Υγειονομικές Περιφέρειες και το νοσοκομείο της Κέρκυρας και σε συνεννόηση με τον υπουργό Υγείας θα τοποθετήσουμε ένα καινούργιο μοριακό αναλυτή στην Κέρκυρα, που θα έχει τη δυνατότητα εξέτασης 500 τεστ την ημέρα» τόνισε.

Απευθυνόμενος στους παραγωγικούς φορείς με τους οποίος θα έχει συνάντηση έκανε έκκληση να εκμεταλλευτούν τα «εργαλεία» που τους δόθηκαν από την κυβέρνηση ώστε να στηρίξουν τους εργαζόμενους τους.

«Η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν αυτή την περίοδο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς, όπως και πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει για εμάς η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Έχουμε δώσει στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου όλες τις δυνατότητες και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σχετικά μειωμένου τζίρου.

Δεν θέλουμε να απολυθούν άνθρωποι σε τουριστικές περιοχές. Κάνω έκκληση στους ξενοδόχους του νησιού να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να ξαναμπούν κανονικά στο ταμείο ανεργίας και να ξαναμπούν στην κανονική δραστηριότητα του 2021, όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την περιπέτεια» επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του στην Περιφέρεια αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα για τα απορρίμματα, το νερό, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως «είναι ντροπή η εικόνα που αντίκρισε στο Αχίλλειο».

«Είναι προσωπική μου δέσμευση το έργο αυτό που σώσαμε την τελευταία στιγμή της απένταξής του από το κοινοτικό πλαίσιο, θα το “τρέξουμε” και θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός μετά την Περιφέρεια είχε συνάντηση με τους δημάρχους του νησιού, στο Παλιό Δημαρχείο της Κέρκυρας San Giacomo, ενώ θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Αμέσως μετά θα έχει συνάντηση με εμπορικούς φορείς του νησιού στο Επιμελητήριο της Κέρκυρας.

Το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και μετά θα μεταβεί στο μουσείο του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κέρκυρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του σε εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών του Kassiopi Project στον Ερημίτη, στην Κασσιόπη.