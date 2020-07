Οικονομία

Θεοχάρης: Ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο Sky News έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, τονίζοντας ότι οι Βρετανοί τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα προέλευσης για την ελληνική τουριστική βιομηχανία και χαιρόμαστε πολύ να τους υποδεχόμαστε και να τους έχουμε κοντά μας. Σίγουρα είναι ευπρόσδεκτοι, οι απευθείας πτήσεις θα είναι διαθέσιμες από τις 15 Ιουλίου και ελπίζουμε ότι αυτή η αρχή θα οδηγήσει σε μια επιτυχή, ευχάριστη και κυρίως ασφαλή τουριστική σεζόν φέτος", τόνισε.

"Δεν υπάρχει απαγόρευση για ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει μόνο απαγόρευση στις απευθείας πτήσεις. Οπότε, αν έρθει κανείς μέσω ενδιάμεσου προορισμού, μέσω ενός άλλου αεροδρομίου, είναι σίγουρα ευπρόσδεκτος. Χρειάζεται να θυμίσω σε όλους ότι έχουμε μια φόρμα εντοπισμού επιβατών που οι ταξιδιώτες πρέπει να συμπληρώσουν ως και μία μέρα πριν την άφιξή τους, και η οποία βρίσκεται στο travel.gov.gr.

Εκεί μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, λαμβάνουν άμεσα επιβεβαίωση ότι την έχουν υποβάλει και τους αποστέλλεται ένα QR Code τα μεσάνυχτα της ημέρας που φτάνουν στην Ελλάδα", επεσήμανε ο υπουργός Τουρισμού.

Όπως εξηγεί ο κ. Θεοχάρης, η διαδικασία είναι εύκολη. "Προτρέπουμε το κοινό απλά να συμπληρώσει τη φόρμα. Αυτό είναι μέρος του πακέτου, της διασφάλισης από την πλευρά μας ότι κάθε τουρίστας που φτάνει στην Ελλάδα θα είναι ασφαλής".

Σε ότι αφορά το υγειονομικό πλάνο, το σχέδιο υγείας του "Destination Greece Health First” ("Προορισμός Ελλάδα - Πρώτα η Υγεία") έχει τέσσερις πυλώνες: -την προσεκτική επιλογή των χωρών-, το Passenger Locator Form (PLF)- και -την επιλογή κάποιων ατόμων που θα εξεταστούν- ο τρίτος πυλώνας είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να διασφαλιστεί ότι η πιθανή διασπορά του ιού επιβραδύνεται.

"Έτσι, υπάρχει περισσότερη κοινωνική αποστασιοποίηση και υγειονομικοί κανόνες που μπορείτε να περιμένετε και φαντάζεστε και, τέλος, έρχομαι στην ερώτησή σας, εάν κάποιος βρεθεί θετικός ή χρειάζεται νοσηλεία, θα το αναλάβουμε δωρεάν και χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη ασφάλισης. Βεβαίως, εάν κάποιοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι να το κάνουν", τόνισε.