Δίωξη στον αστυνομικό που κατηγορείται ότι εμπόδισε σύλληψη διαδηλωτή

Ποινική δίωξη στον αποσπασμένο στον ΣΥΡΙΖΑ αστυνομικό που καταγγέλλεται ότι εμπόδισε σύλληψη διαδηλωτή σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

Ποινική δίωξη για ελευθέρωση κρατουμένου άσκησε η Εισαγγελέας σε βάρος του αστυνομικού που καταγγέλλεται ότι εμπόδισε τη σύλληψη διαδηλωτή στην πορεία το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, που αρνείται την πράξη που του αποδίδεται υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά γεγονότα είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που περιγράφει ο συνάδελφος του από την ομάδα Δράση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο όπου θα δικαστεί στις 3 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο αστυνομικός, αποσπασμένος στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόταν στην πορεία στο πλαίσιο των καθηκόντων του προκειμένου να προστατεύσει στελέχη του κόμματος, από ενδεχόμενη επίθεση. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο δεν υπήρξε καν πρόθεση σύλληψης διαδηλωτή από τον συνάδελφο του, συνεπώς ούτε και παρεμπόδιση του.

Νωρίτερα ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης δήλωσε τα εξής:



Μέτα το αδιάψευστο οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας -σχετικά με το δήθεν συμβάν με αστυνομικό που υπηρετεί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και ο οποίος δήθεν απέτρεψε τη σύλληψη κουκουλοφόρου- δηλώνουμε προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον κ.Χρυσοχοΐδη προσωπικά, ο οποίος υιοθέτησε δημοσίως αυτές τις ψευδείς πληροφορίες, τα εξής:

Πρώτον. Αν τους έχει απομείνει ίχνος θεσμικής υπευθυνότητας και δημοκρατικής ευαισθησίας, θα πρέπει αμέσως να ανακαλέσουν τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς τους, να ζητήσουν συγγνώμη δημοσίως από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καθώς και από τον συγκεκριμένο Αστυνομικό.

Δεύτερον. Οφείλουν να στραφούν αμέσως εναντίον όσων διέδωσαν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες, παραβιάζοντας και τον Ποινικό Κώδικα και τη σχετική με την Αστυνομία Νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΑΣ.

Τρίτον. Είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν πώς θα αντιμετωπίσουν την απολύτως ανησυχητική εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας στην προχθεσινή συγκέντρωση. Μία Ελληνική Αστυνομία που λειτούργησε σαν πανικοβλημένο, άτακτο ασκέρι, με αποτέλεσμα αναίτια να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και, βεβαίως, να διαφύγουν πάλι όσοι πραγματικά επιχείρησαν να αμαυρώσουν τη μεγάλη και ειρηνική συγκέντρωση πολιτών, με βίαιες πράξεις και βόμβες μολότοφ.

Τέταρτον. Τώρα που θα πρέπει να αναμετρηθούν στην πράξη με την εφαρμογή του ανεφάρμοστου Χουντονόμου τους, να πάψουν να δαπανούν χρόνο για να συκοφαντούν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καθώς και να καλύπτουν τους κάθε λογής προβοκάτορες κατά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.