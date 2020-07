Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο

Ο "χάρτης" των θυμάτων και κρουσμάτων παγκοσμίως.

Πάνω από 559.000 άνθρωποι που προσβλήθηκαν από κορονοϊό κατέληξαν παγκοσμίως, σύμφωνα με τη νεότερη καταμέτρηση του Reuters.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 559.058, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 12,5 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περιστατικά κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε περισσότερες από 210 χώρες από το Δεκέμβριο του 2019, όταν και εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Κίνα.