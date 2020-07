Υγεία - Περιβάλλον

Ετοιμαζόμαστε για ταξίδι: Τι πρέπει να έχουμε μαζί μας;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Στέργιος Τασιόπουλος, Παθολόγος - Αναπληρωτής Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι περισσότεροι από εμάς ετοιμαζόμαστε για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις που θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να «φορτίσουμε» τις μπαταρίες μας. Όλοι ξεκινάμε ονειρευόμενοι παραλίες, γραφικά ταβερνάκια και μαγευτικές εξορμήσεις, ξεχνώντας ότι καμμιά φορά αυτά συνοδεύονται από ηλιακά εγκαύματα, γαστρεντερίτιδες και μικροατυχήματα.

Γνωρίζοντας πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος των διακοπών μας, το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να τον καταναλώσουμε αναζητώντας εφημερεύοντα φαρμακεία και αγροτικά ιατρεία για μικρά προβλήματα υγείας που συχνά μπορεί να λυθούν από εμάς τους ίδιους. Ας προσθέσουμε, λοιπόν, στις βαλίτσες, τα καπέλα, τα αντηλιακά και τα καλλυντικά μας ένα καλά οργανωμένο φορητό φαρμακείο. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί πραγματικά να μας σώσει!

Μια συζήτηση με το γιατρό μας, ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις τυχόν ευαισθησίες μας, θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε καλύτερα τα απαραίτητα για το φαρμακείο μας. Φροντίζουμε να μη λείπει κάτι βασικό, αλλά και να μη γεμίσουμε το φαρμακείο μας με υλικά και φάρμακα που δεν γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε.

Τι πρέπει να υπάρχει στο φαρμακείο των διακοπών μας:

Θερμόμετρο.

Αποστειρωμένη σύριγγα ή ειδικό δοσομετικό.

Ελαστικά γάντια μιας χρήσης.

Ψαλίδι.

Παραμάνες.

Λαβίδα ή τσιμπιδάκι (με το οποίο μπορούν να αφαιρεθούν με προσοχή ακίδες ξύλου ή μετάλλου, αγκάθια αχινών, κεντρί εντόμων κ.ά.).

Βαμβάκι.

Γάζες διαφόρων μεγεθών.

Λευκοπλάστ.

Αυτοκόλλητα επιθέματα. (απλά, αδιάβροχα, αιμοστατικά)

Αυτοκόλλητα «ράμματα» (steri-strip).

Τριγωνικός επίδεσμος.

Ελαστικοί επίδεσμοι (για προσωρινή σταθεροποίηση σε περιπτώσεις διαστρεμμάτων ή καταγμάτων και για κάλυψη τραυμάτων πάνω από τις γάζες).

Οξυζενέ.

Αντισηπτικό διάλυμα.

Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες (χρήσιμος για ξέπλυμα τραυμάτων, αλλά και των ματιών σε περίπτωση έκθεσης σε χημικά)

Οφθαλμικές σταγόνες αντιβιοτικού (τομπραμυκίνη) ή συνδυασμού αντιβιοτικού και κορτιζόνης*

Κρέμα ή spray αφρού για ελαφρά ηλιακά και θερμικά εγκαύματα.

Εντομοαπωθητικό spray.

Αμμωνία (χρήσιμη για τσιμπήματα εντόμων).

Κορτιζονούχος αλοιφή ή κρέμα.

Αντιισταμινικά.

– Gel για απλές περιπτώσεις δερματικού ερεθισμού από τσίμπημα εντόμων, επαφή με μέδουσες κ.ά.

– Χάπια για σοβαρότερες αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Αναλγητικά/αντιπυρετικά φάρμακα (παρακεταμόλη, ασπιρίνη) και απλά αντιφλεγμονώδη (π.χ. δικλοφενάκη).

Αντιόξινα.

Φάρμακα κατά της ναυτίας (π.χ. δραμαμίνη ή ισοδύναμα, ή ειδικά επιθέματα).

Αντιεμετικά (μετοκλοπραμίδη).*

Αντιδιαρροϊκά (λοπεραμίδη)*.

Φακελίσκοι ηλεκτρολυτών για γρήγορη αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών σε περιπτώσεις αφυδάτωσης λόγω παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, ή μετά από εμετούς και διάρροιες.

Κάποιο αντιβιοτικό φάρμακο (π.χ. αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό)*.

Άτομα με κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικού shock μπορούν, σε συνεννόηση με το γιατρό τους, να εφοδιαστούν με μια ένεση αδρεναλίνης* σε μορφή στυλό.

Αυτονόητο είναι ότι το φαρμακείο μας θα πρέπει να περιέχει και τα φάρμακα που τυχόν λαμβάνουμε συστηματικά στα πλαίσια χρόνιας θεραπείας, σε επαρκείς ποσότητες.

* Πριν από τη χρήση των φαρμάκων αυτών συμβουλευτείτε απαραίτητα το γιατρό σας.

Χρήσιμες συμβουλές για τη διατήρηση και χρήση του φαρμακείου μας:

Το φαρμακείο φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό μέρος, μακριά από τα παιδιά. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να χρειάζονται ψυγείο για τη συντήρηση και παγοκύστεις για τη μεταφορά τους. Ελέγχουμε συχνά το περιεχόμενό του και αντικαθιστούμε τα υλικά και φάρμακα που έχουν λήξει. Τακτοποιούμε τα φάρμακα όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχουν ειδικά κουτιά και βαλιτσάκια με ξεχωριστά διαμερίσματα. Καταγράφουμε σε ένα χαρτί ή σε αυτοκόλλητες ετικέτες τα περιεχόμενα του φαρμακείου μας και στην περίπτωση φαρμάκων τη συνιστώμενη δόση αυτών.

Τέλος, δεν ξεχνάμε πριν φύγουμε για διακοπές να έχουμε εξασφαλίσει την κάλυψή μας για τέτανο και ενδεχομένως άλλους απαραίτητους εμβολιασμούς, ανάλογα με τον προορισμό μας.

*Άρθρο του Στέργιου Τασιόπουλου, Παθολόγου - Αναπληρωτή Διευθυντή Α’ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.