Παρέμβαση Μπάιντεν για την Αγία Σοφία

Τι διαμηνύει στον Ερντογάν ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών…

Του Θανάση Τσίτσα

Να αναιρέσει την απόφαση του και να διατηρήσει τον ιερό χώρο της Αγίας Σοφίας υπό το σημερινό της καθεστώς κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την απόφαση του ανώτατου τουρκικού διοικητικού δικαστηρίου να την μετατρέψει σε τζαμί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν:

«Η Αγία Σοφία είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα και μια πολύτιμη ιερή τοποθεσία για ανθρώπους πολλών θρησκειών. Τα τελευταία 85 χρόνια, η Αγία Σοφία υπήρξε ένα μουσείο, που επέτρεπε σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να το επισκεφτούν, να το θαυμάσουν και να προσευχηθούν σε αυτόν τον ιερό χώρο που από το 1985 αποτελεί επίσης μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Λυπάμαι για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί και καλώ τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναιρέσει την απόφασή του και να διατηρήσει αυτόν τον ιερό χώρο υπό το σημερινό καθεστώς του μουσείου διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με την Ορθοδοξία, καθώς το 2011 έγινε ο πρώτος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, η επίσκεψη αυτή επαναλήφθηκε το 2014, ενώ υπήρξε και μια ιστορική του ομιλία του κ. Μπάιντεν στην πανκληρική της Φιλαδέλφεια, με θέμα τα θρησκευτικά δικαιώματα. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και την ομογένεια και πολλές φορές έχει εστιάσει την προσοχή του σε θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου