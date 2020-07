Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκαμπανεβάσματα θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τα σκαμπανεβάσματα του μελτεμιού, θα έχουν αντίστοιχη επίπτωση στον υδράργυρο, που αύριο θα φτάσει τους 36-37 και μετά θα υποχωρήσει στους 34-35. Ασανσέρ η θερμοκρασία! Χαρά για τους εχθρούς των καλλιεργειών.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή, περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες τοπικά στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί στα Βόρεια από 14 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 37 και νοτιότερα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα στα πελάγη, έως 6 μποφορ.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει για την ύπαρξη καρπόκαψας στη Μηλιά - Καρυδιά.

Από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες σε καλλιέργειες μηλιάς και καρυδιάς στους νομούς Δράμας και Σερρών, διαπιστώνουμε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των συλλήψεων που ξεκίνησε την περίοδο 1-3/7/2020 και συνεχίζεται με αυξομειώσεις λόγω της αστάθειας του καιρού με τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Αυτή την εποχή τα ενήλικα ωοτοκούν κατευθείαν επάνω στους καρπούς και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ζημιών ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφάνισαν σοβαρές προσβολές κατά τα προηγούμενα έτη.

Η γενιά διαρκεί περίπου 25 ημέρες και η νεαρή προνύμφη αφού πρώτα περιπλανηθεί 2-3

ημέρες επί του καρπού στη συνέχεια εισχωρεί από σημείο επαφής του με άλλο καρπό, βλαστό ή φύλλο.

Η περίοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμησή της.

Συστάσεις

Συνιστάται να γίνει ψεκασμός το διάστημα από 8-11 Ιουλίου, με σκευάσματα που

εφαρμόζονται κατά την εναπόθεση των ωών και 11-15 Ιουλίου με σκευάσματα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού μετά από 10 - 12 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Γενική παρατήρηση

Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας ιδιαίτερα στα

ψηλά τμήματα των δένδρων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικό δελτίο καιρού για αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: