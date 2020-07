Κοινωνία

Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου

Εντελώς κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος, λόγω ελεγχόμενης έκρηξης. Οι εναλλακτικές διαδρομές.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αύριο (Κυριακή 12 Ιουλίου), στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, μεταξύ των ωρών 07:15 έως 07:55 ή εναλλακτικά μεταξύ των ωρών 08:00 έως 12:00, λόγω ελεγχόμενης έκρηξης εξουδετέρωσης πυρομαχικών παλαιού τύπου.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της εθνικής οδού από τη χ/θ 17,000 (κόμβος Ασπροπύργου) έως τη χ/θ 22,500 (κόμβος Μαγούλας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Ελευσίνας - Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των κινούμενων επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο: Έξοδος κόμβου Ασπροπύργου - δεξιά Λ. Δημοκρατίας (έως Σιντριβάνι Ασπροπύργου) - αριστερά Ανδρέα Παπανδρέου - συνέχεια Κων/νου Καραμανλή - αριστερά Λ. ΝΑΤΟ έως κόμβο "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" - συνέχεια Αττική Οδός προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα: Έξοδος κόμβου Μαγούλας - αριστερά Αφών Κυπραίου - δεξιά Γ. Γεννηματά έως κόμβο "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" - δεξιά Λ. ΝΑΤΟ - δεξιά Κων/νου Καραμανλή - συνέχεια Ανδρέα Παπανδρέου (έως Σιντριβάνι Ασπροπύργου) - δεξιά Λ. Δημοκρατίας έως κόμβο Ασπροπύργου συνέχεια Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.