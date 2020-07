Πολιτική

Μακάριος για Αγία Σοφία: δεν διαγράφεται η αλήθεια και η ιστορική πραγματικότητα

Μικροψυχία, εμπάθεια, μισαλλοδοξία και θρησκευτικό φανατισμό "βλέπει" ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. πίσω από την απόφαση του Ερντογάν...

Για αποφάσεις, που, ενώ για ορισμένους φαίνονται γενναίες, στην πραγματικότητα αποδεικνύουν μικροψυχία, εμπάθεια, μισαλλοδοξία και θρησκευτικό φανατισμό, γι' αυτό και γράφονται στην ιστορία με μαύρα γράμματα, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν: «Με βαθύτατη θλίψη και πόνο ψυχής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι της Αυστραλίας, όλος ο κλήρος, οι μοναστικές αδελφότητες και οι εκατοντάδες χιλιάδες Ορθοδόξων πιστών στην πέμπτη Ήπειρο και σε όλη την Ωκεανία πληροφορηθήκαμε την, άνευ αναγκαιότητας, απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει την Αγία Σοφία, σε μουσουλμανικό τέμενος.

Δυστυχώς, κάποιες αποφάσεις, ενώ για ορισμένους φαίνονται γενναίες, στην πραγματικότητα αποδεικνύουν μικροψυχία, εμπάθεια, μισαλλοδοξία και θρησκευτικό φανατισμό, γι' αυτό και γράφονται στην ιστορία με μαύρα γράμματα».

Εν συνεχεία, υπογραμμίζεται ότι «η απόφαση αυτή είναι άδικη πρωτίστως για τον λαό της Τουρκίας και το μέλλον του, ενώ αποδεικνύει ασέβεια στη μνήμη του ιδρυτού της Τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ.

Η απόφαση αυτή συνιστά ιεροσυλία σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, το οποίο παράλληλα αποτελεί και παγκόσμιο σύμβολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία ανήκει σε όλο τον κόσμο».

Τέλος, σημειώνεται ότι «για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η Αγία Σοφία θα συνεχίσει να είναι ένα αιώνιο σύμβολο. Ψάλλομε το "Τη Υπερμάχω" και νοερώς κάνουμε το προσκύνημά μας στην Αγία Σοφία. Κλείνουμε τα μάτια μας και αισθανόμαστε τον πρώτο τρούλο της ανθρώπινης ιστορίας να σκεπάζει όλη την οικουμένη. Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την αλήθεια και την ιστορική πραγματικότητα.

Προσευχόμαστε και πιστεύομε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η αδικία ενώπιον της ιστορίας και της ανθρωπότητας».