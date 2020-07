Κοινωνία

Νέα στοιχεία για την αρπαγή της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη

Τα σενάρια και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές. Ο δικηγόρος της 33χρονης μιλά στον ΑΝΤ1.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση αρπαγής της 10χρονης από τη Θεσσαλονίκη. Οι Αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την 33χρονη να βρίσκεται διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στην υπόθεση αρπαγής της 10χρονης μαθήτριας από τη Θεσσαλονίκη, ερευνώντας αν έδρασε μόνη της η 33χρονη ή αν βρίσκονται κι άλλοι πίσω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ηλεκτρονικά ίχνη της 33χρονης. Εξετάζουν τρία μηνύματα, δύο στην Ελλάδα και ένα από τη βόρεια Ευρώπη, τα οποία πιθανόν να τους βοηθήσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Real News οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με την Interpol και την Europol για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να αποτελεί τμήμα των πολυδαίδαλων και διεθνών κυκλωμάτων διασποράς υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 33χρονης τονίζει ότι η διάταξη για δημοσιοποίηση των στοιχείων της έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι πίσω από την εντολέα του και μέχρι στιγμής δεν έχει τέτοια ενημέρωση.

Ο κ. Νουλέζας πάντως επανέλαβε την πρόθεση του να παραιτηθεί από την υπεράσπιση της, σε περίπτωση που αποδειχθεί κακοποίηση ή διακίνηση φωτογραφιών της ανήλικης μαθήτριας.