Πολιτική

Αγία Σοφία: Κυρώσεις ζητά η Αθήνα - Παγκόσμια κατακραυγή για Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου. Δηλώσεις καταδίκης από Προκαθήμενους Ορθόδοξων Εκκλησιών. Νέα πρόκληση Ερντογάν...

Δεύτερη μέρα σφοδρών αντιδράσεων για την προκλητική απόφαση να μετατραπεί η Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί, μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, καταδίκασε την ακραία πρόκληση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «πρόκληση για την ιστορική μνήμη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι «αποτελεί προσβολή η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί».

Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να εκφράσει τη συμπαράσταση και την υποστήριξή του, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ξεκινά γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε ότι «θα υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε χαρακτηριστικά, «η Ευρώπη κοιμάται, η Δύση αυτοκτονεί».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, ζήτησε από την κυβέρνηση να «ενεργοποιήσει τη διεθνή νομιμότητα», ενώ το ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι είναι «προκλητική και ανιστόρητη η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί».

«Καταργώντας την Αγία Σοφία ως μνημείο, η Τουρκία κλείνει το παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Απερίφραστη καταδίκη της μετατροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας και από το Πατριαρχείο Μόσχας...

Μικροψυχία, εμπάθεια, μισαλλοδοξία και θρησκευτικό φανατισμό "βλέπει" ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Μακάριος, πίσω από την απόφαση του Ερντογάν...

Τη θλίψη και τον προβληματισμό του εκφράζει ο Προκαθήµενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, Θεόδωρος Β΄, προσευχόμενος για ειρήνη στον κόσμο.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία είπε χαρακτηριστικά, «δεν θα εκπλαγώ αν δακρύσουν τα ψηφιδωτά…».

Καταδίκη μετά βδελυγμίας από την Κύπρο

Στην Κύπρο η Προεδρία της Δημοκρατίας καταδίκασε μετά βδελυγμίας την «ακραία» προκλητική απόφαση «κατά της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» σημειώνοντας πως «η Αγία Σοφία είναι επί αιώνες παγκόσμιο σύμβολο του Χριστιανισμού, αλλά και σύμβολο συνάντησης Ανατολής και Δύσης, και αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Η Προεδρία έκανε λόγο για πλήγμα κατά της αποδοχής της διαφορετικότητας και της ανεξιθρησκείας, αλλά και παραβίαση κάθε διεθνούς κανόνα δικαίου, αρχών και αξιών του ΟΗΕ και της UNESCO, και παραβίαση των διεθνών Συνθηκών για τη διατήρηση τέτοιων μνημείων.

Τζο Μπάιντεν: Να αναιρεθεί η απόφαση

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το State Department περιορίστηκε σε μια γενικόλογη διατύπωση απογοήτευσης.

Ωστόσο, ξεκάθαρη ήταν η θέση που πήρε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπαίντεν . Κάλεσε τον Ερντογάν να αναιρέσει την απόφασή του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί . Στην ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός υποψήφιος εκφράζει τη λύπη του, τονίζοντας ότι το μουσειακό καθεστώς του μνημείου εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε όλους.

Δηλώσεις στήριξης από Γαλλία και Γερμανία

Επίσης, γαλλική κυβέρνηση εξέφρασε τη θλίψη της για τις αποφάσεις των τουρκικών αρχών, που «θέτουν υπό αμφισβήτηση μια από τις πιο συμβολικές ενέργειες της σύγχρονης και λαϊκής Τουρκίας», όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η ακεραιότητα αυτού του θρησκευτικού, αρχιτεκτονικού και ιστορικού κοσμήματος, συμβόλου της ανεξιθρησκίας, της ανεκτικότητας και της ποικιλομορφίας, το οποίο έχει περιληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, πρέπει να προφυλαχθεί», πρόσθεσε ο Κε ντ’ Ορσέ.

Δήλωση καταδίκης και από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Λάβαμε γνώση της απόφασης του τουρκικού Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η οποία αποφασίστηκε κατόπιν από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Η Αγία Σοφία είναι ένα μοναδικό οικοδόμημα, παγκόσμιας ιστορικής σημασίας.

»Το καθεστώς της ως μουσείου ανοίγει σε ανθρώπους κάθε πίστης ελεύθερη πρόσβαση σε ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο συμβολίζει όπως κανένα άλλο την ταραχώδη ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο λυπούμαστε που η τουρκική κυβέρνηση με αυτό το βήμα βάζει τέλος στην αποκλειστική χρήση του κτίσματος ως μουσείου», είπε εκπρόσωπος.

Νέα πρόκληση Ερντογάν

Αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή - η οποία μέχρι ώρας περιορίζεται σε λεκτικό επίπεδο - ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της υψηλότερης γέφυρας της Τουρκίας στην επαρχία Μπίτλις.

«Το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι το αποτέλεσμα της δίκαιης αποφασιστικότητάς μας. Λάβαμε αυτήν την απόφαση κοιτάζοντας τι θέλει το έθνος μας», είπε χαρακτηριστικά.