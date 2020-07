Κόσμος

Νιτρόιτ: Ελεγχόμενη έκρηξη στο “σπίτι” των Pistons (βίντεο)

Πέντε μήνες μετά την πρώτη φάση ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του γηπέδου που ήταν έδρα της τοπικής ομάδας.

Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του ιστορικού γηπέδου μπάσκετ στο Μίσιγκαν, η οποία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το γήπεδο που ήταν γνωστό και ως «Παλάτι» (The Palace) ήταν η έδρα των Detroit Pistons και επίσημη ονομασία του ήταν «The Palace of Auburn Hills».

Ο τελευταίος αγώνας που έπαιξε εκεί η ομάδα ήταν στις 11 Απριλίου 2017, ενώ στον ίδιο χώρο έκανε την τελευταία συναυλία στις 23 Σεπτέμβρη, του ίδιου χρόνου, ο Μπομπ Σέγκερ (Bob Seger).