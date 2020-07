Αθλητικά

“Έδεσε” στο… λιμάνι ο Σπανούλης

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον “Kill Bill” ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός...

Στις 11 Ιουλίου του 2010 ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και την ίδια ημέρα του 2020, ο "Kill Bill" συμφώνησε να παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο στην ομάδα του Πειραιά.

Οι "ερυθρόλευκοι", οι οποίοι είχαν προαναγγείλει την παραμονή του αρχηγού τους, ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 38χρονο γκαρντ, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Γιώργο Αγγελόπουλο.Η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, συναντήθηκε με τον αρχηγό της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη και συμφώνησαν την ανανέωση της συνεργασίας τους ακόμη ένα χρόνο».