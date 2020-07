Κόσμος

Κτήριο κατέρρευσε καταπλακώνοντας ανθρώπους (εικόνες)

Συχνό φαινόμενο οι καταρρεύσεις των κτηρίων στη μεγαλύτερη πόλη της Νιγηρίας και ολόκληρης της Αφρικής.

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο απολογισμός κατάρρευσης κτηρίου στο Λάγος, της Νιγηρίας.

Στον τόπο της κατάρρευσης συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ενώ τα συντρίμμια αποκλείστηκαν με κορδέλες.

Οι καταρρεύσεις των κτηρίων στη μεγαλύτερη πόλη ολόκληρης της Αφρικής είναι συχνό φαινόμενο, καθώς η διαφθορά ρίχνει τα στάνταρ των κατασκευών.