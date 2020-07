Πολιτική

Καιρίδης: Η Τουρκία δεν θέλει να έχει σχέση με τη Δύση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής του Παντείου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την απόφαση Ερντογάν. Ο «παίκτης» Τουρκία και η διεθνής κοινότητα.