Ασυνόδευτοι ανήλικοι έφυγαν από το βόρειο Αιγαίο για τη Φινλανδία

Προχωρά το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης χιλιάδων ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναχώρησε σήμερα η πρώτη ομάδα 24 ασυνόδευτων ανηλίκων για τη Φινλανδία, η οποία, στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης, έχει προγραμματίσει να υποδεχτεί συνολικά 100 ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα.

Η ομάδα των 24 παιδιών αποτελείται από 23 υπηκόους Αφγανιστάν και έναν Παλαιστίνιο, οι οποίοι προέρχονται από τις δομές φιλοξενίας Λέσβου, Κω, Σάμου και Χίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, δήλωσε σχετικά:

«Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων από δομές της Ελλάδας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρά. Μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και πρωτίστως του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έχει συνδιαμορφωθεί και στηρίζεται έμπρακτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπειτα από τη μικρή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, η χθεσινή και σημερινή πτήση προς την Πορτογαλία και τη Φινλανδία αντίστοιχα, σηματοδοτούν την εντατικοποίηση του προγράμματος και συνιστούν την αφετηρία μιας νέας ζωής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα, κ. Juha Pyykko, δήλωσε πως «για τη Φινλανδία είναι σημαντικό να αποτελεί μέρος μιας απτής χειρονομίας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Το σημαντικότερο όλων είναι, ασφαλώς, ότι τα παιδιά αυτά μπορούν πλέον να έχουν μια θετικότερη άποψη για τη ζωή τους».

Φωτογραφία: UNHCR