Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - νοσοκομείο Κέρκυρας: Νέος μοριακός αναλυτής για 400 τεστ ημερησίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νοσοκομείο της Κέρκυρας επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας...

Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας βρέθηκε, το Σάββατο, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο νησί. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, «όλους αυτούς τους εξαιρετικούς επαγγελματίες που κάνουν με αυταπάρνηση τη δουλειά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ» είπε αμέσως μετά σε δηλώσεις του.

«Έχουμε μπει σε μια νέα φάση που ανοίγουμε σιγά- σιγά τα σύνορά μας για τον τουρισμό. Αυτό, προφανώς, δημιουργεί νέα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό» πρόσθεσε και ανακοίνωσε ότι από τις 17 Ιουλίου, θα υπάρχει μεγάλος, τελευταίας τεχνολογίας μοριακός αναλυτής στο νοσοκομείο της Κέρκυρας που θα δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται 400 τεστ την ημέρα.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όποια κατάσταση ενδεχομένως προκύψει σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάγνωση και την ιχνηλάτηση των περιστατικών» είπε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και τα ιατρικά πρωτόκολλα».

«Βεβαίως μας ενδιαφέρει η οικονομία μας, ο τουρισμός μας και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στο νησί και τους οποίους πρέπει να στηρίξουμε. Παράλληλα, όμως, πρέπει να μείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο η εγρήγορση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ιατρικά πρωτόκολλα και με τα μέσα ατομικής προστασίας. Η πολύ σοβαρή προσπάθεια που κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η οποία μας ανέδειξε και μας ξεχώρισε ως χώρα σε όλον τον κόσμο πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια και ακόμα παραπάνω προσοχή και σοβαρότητα. Όλοι - και εμείς, και οι τουρίστες μας - πρέπει να πειθαρχήσουν στα νεα δεδομένα που έχουμε για το καλοκαίρι και, βεβαίως, να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα» τόνισε ο υπουργός.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ CORFUNEWS