Αθλητικά

Ultimate Tennis Showdown: Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα εκπληκτική εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή, που προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Εκπληκτικός ήταν για μία ακόμη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης του Ultimate Tennis Showdown με νίκη 4-0 (18-12, 16-13, 14-11, 22-11) επί του Βέλγου Νταβίντ Γκοφάν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που ήταν ανώτερος από τον αντίπαλό του, τερμάτισε φυσικά πρώτος στη συγκεκριμένη φάση του UTS, κάνοντας μόνο μία ήττα κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ, που αποχώρησε από τη διοργάνωση για να παίξει στο Thiem’s 7 του Κίτσμπουελ.

Ο Γκοφάν θα είναι μάλιστα ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στον ημιτελικό της Κυριακής καθώς τερμάτισε 4ος στη φάση των ομίλων, ενώ το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό μεταξύ των Μπερετίνι-Γκασκέ.