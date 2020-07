Αθλητικά

“Απέδρασε” από το Γεντί Κουλέ ο Άρης

Οι «κιτρινόμαυροι» άντεξαν στη μεγάλη πίεση του ΟΦΗ στο β’ μέρος...

«Κλείδωσε» την έξοδό του στην Ευρώπη ο Άρης με την αποφασιστική νίκη που σημείωσε στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης του Ηρακλείου επί του ΟΦΗ με 1-0 για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φετφατζίδης στο 14΄, ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο 52΄ με τον Φιγκεϊρέδο, ο οποίος στο 77΄ είχε και ένα σουτ στο δοκάρι, ενώ στις καθυστερήσεις (90΄+3)΄ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο ΟΦΗ μπορεί να είχε τον έλεγχο του αγώνα στο ξεκίνημα, αλλά ο Άρης ήταν αυτός που κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, αφού στο 14΄ προηγήθηκε με πλασέ του Φετφατζίδη, έπειτα από όμορφη συνεργασία των Κόρχουτ και Μαντσίνι.

Ο Φιγκεϊρέδο έχασε μια καλή ευκαιρία στο 19' είχε για να ισοφαρίσει, αλλά γενικά στο πρώτο ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς ήταν πιο απειλητικοί στις αντεπιθέσεις τους (35΄ κεφαλιά Ρόζ άουτ, σουτ 45΄+2΄Γκάμα κόντραρε σε αμυντικό και έφυγε κόρνερ), και θα μπορούσαν να έχουν σημειώσει και άλλο τέρμα.

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο 45λεπτο και στο 50΄ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Φιγκεϊρέδο μέσα στην περιοχή από τον Μπαγκαλιάνη. Το εκτέλεσε ο Φιγκεϊρέδο αλλά ο Κουέστα κατάφερε να το αποκρούσει διατηρώντας την εστία του ανέπαφη.

Στο 58΄ ο Φιγκεϊρέδο έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, όταν πάλι βρέθηκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλσακα του Άρη αλλά το πλασέ που έκανε πέρασε άουτ, ενώ στο 77΄ ο Βραζιλιάνος είχε σουτ στο δοκάρι του Κουέστα. Νωρίτερα, στο 62΄, σουτ του Ναμπί πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα ο Κουέστα.

Ο Άρης απάντησε στο 81΄ με τον Μαντσίνι, ο οποίος έφυγε στην κόντρα, αλλά πιεζόμενος αστόχησε από καλή θέση να σκοράρει.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάλεϊ, Μαρινάκης (86’ Μπράουν), Κουτρουμπής, Γιαννούλης (86’ Ζοάο Βίκτορ), Κοροβέσης, Μεγιάδο, Στάικος (65’ Σεμέντο), Ναμπί (78’ Νοικοκυράκης), Νέιρα, Βαζ, Φιγκεϊρέδο.

Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Κούεστα, Κόρχουτ (71’ Ούγκο Σόουζα), Δεληζήσης, Μπαγκαλιάνης, Ρόουζ, Ματίγια, Σάσα, Μαρτίνες (80’ Μπακούτσης), Γκάμα, Φετφατζίδης (85’ Διαμαντόπουλος), Μαντσίνι.