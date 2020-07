Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στο Μεξικό

Ανησυχητικές εκτιμήσεις από τους ιθύνοντες για το μέγεθος και την χρονική διάρκεια της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι κατέγραψε τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους 539 θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 6.094 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φθάνει τους 34.730 θανάτους επί συνόλου 295.268 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Ο Μεξικανός υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες-Γκατέλ, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση της κρίσης, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο πραγματικός απολογισμός της πανδημίας πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που καταγράφεται επίσημα.

Στις αρχές της εβδομάδας εκτίμησε ότι η πανδημία ενδέχεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον τον Απρίλιο, ενώ προειδοποίησε πως τα κρούσματα μόλυνσης ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν την περίοδο της εποχικής γρίπης, που ξεκινά τον Οκτώβριο, και να συνεχίσουν να αυξάνονται τον χειμώνα.