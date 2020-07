Αθλητικά

Η Αταλάντα “στρίμωξε” τη Γιουβέντους

Η Γιουβέντους κατάφερε να «κλέψει βαθμό», επισκεπτόμενη την… άσπρη βούλα κι όχι μόνο μια φορά!

Ο Μαουρίτσιο Σάρι, «δανειζόμενος» τα λόγια του Πεπ Γκουαρντιόλα, υποστήριξε πως ένας αγώνας με την Αταλάντα μοιάζει με επίσκεψη στον... οδοντίατρο. Και αμφότεροι οι σπουδαίοι τεχνικοί, επιβεβαιώθηκαν, καθώς η «γηραιά κυρία» τα... βρήκε σκούρα απέναντι στους «μπεργκαμάσκι».

Το τελικό 2-2 αφήνει ικανοποιημένους τους φιλάθλους που είδαν γκολ και θέαμα, ενώ η Γιουβέντους έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, με την Αταλάντα να θεωρεί δικαίως εαυτόν αδικημένο, αλλά να διατηρείται στην 3η θέση, ελπίζοντας βάσιμα και για την 2η.

Ο Ζαπάτα άνοιξε στο 16ο λεπτό το σκορ για τους φιλοξενούμενους, που για ακόμη μία φορά... έβαλαν δύσκολα στην Γιουβέντους. Με αυτό το σκορ έληξε το πρώτο μέρος, ενώ στην επανάληψη, οι παίκτες του Σάρι αντέδρασαν και ισοφάρισαν με πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 55ο λεπτό.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν στο 81` ο Μαλινόφσκι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Αταλάντα για να έλθει το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε η Γιουβέντους στο 90ο λεπτό και το οποίο αξιοποίησε ο Ρονάλντο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.