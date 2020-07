Κόσμος

Αγία Σοφία: “πυρά” Σαλβίνι κατά της Τουρκίας

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους η κριτική σε Ερντογάν από τα συντηρητικά κόμματα στην Ιταλία.

Η ιταλική συντηρητική παράταξη αντέδρασε με δηλώσεις σε υψηλούς τόνους στην απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί.

Ο γραμματέας της Λέγκας και πρώην υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, έγραψε σχετικά στο Twitter, «Η Τουρκία, την οποία κάποιοι θα ήθελαν να εντάξουν στην Ευρώπη, μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Επιβεβαιώνεται ότι η προπέτεια ενός κάποιου Ισλάμ, είναι ασύμβατη με τις αξίες δημοκρατίας, ελευθερίας και ανοχής της Δύσης».

Παράλληλα, η επικεφαλής του υπερσυντηρητικού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», Τζόρτζια Μελόνι, τόνισε μέσω Facebook, «Ο Ερντογάν ολοκληρώνει την διαδικασία μετατροπής της κοσμικής Τουρκίας σε ισλαμικό σουλτανάτο μετατρέποντας (και πάλι) σε τζαμί το μουσείο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Με την πράξη αυτή, που ο Ερντογάν θεωρεί ότι είναι μια επίδειξη δύναμης της ισλαμιστικής του ακρότητας, ο επίδοξος σουλτάνος, παραδέχεται απλώς ότι, εν έτει 2020, είναι ανάξιος να οικοδομήσει κάτι το οποίο να είναι σε θέση έστω και να προσεγγίσει το μεγαλείο της βασιλικής της Αγίας Σοφίας, η οποία οικοδομήθηκε πριν από περίπου 1.500 χρόνια από την χριστιανική Κωνσταντινούπολη».