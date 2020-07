Πολιτική

Γεωργιάδης: Η μεγάλη του θεού Αγία Σοφία βρίσκεται πάλι σε καθεστώς αιχμαλωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασφαλώς και είναι διεθνές θέμα η Αγία Σοφία, αλλά είναι και ελληνοτουρκικό, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Η μεγάλη του θεού Αγία Σοφία βρίσκεται πάλι σε καθεστώς αιχμαλωσίας», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι πρόκειται όχι μόνο για διεθνές ζήτημα αλλά και για ελληνοτουρκικό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφαση αυτή του Ερντογάν μας πονάει, μας οργίζει, μας δημιουργεί ψυχική και συναισθηματική φόρτιση και ασφαλώς είναι διεθνές θέμα, αλλά είναι και ελληνοτουρκικό θέμα», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε είναι ελληνοτουρκικό θέμα «όχι μόνο για την Αγία Σοφία αυτή καθαυτή μόνον, αλλά για το τι αυτό δηλώνει για τις προθέσεις του Ερντογάν για το μέλλον».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι πρέπει «να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες αλλά να είμαστε και δυνατοί και αποφασισμένοι».

«Έτσι μας δοκίμαζε και στον Έβρο και έφαγε το χαστούκι του», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο υπουργός η απόφαση αυτή δείχνει ότι ο Ερντογάν δεν υπολογίζει τη Δύση. «Ακολουθεί οριστικά τον δρόμο προς την Ανατολή».

«Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Αν ο Ερντογάν νομίζει ότι δεν είμαστε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα είναι δυνατή», επεσήμανε.

Τέλος, για το θέμα της κάλυψης των αγιογραφιών είπε ότι «είναι αίσχος η απόφαση αυτή. Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας δε μπορεί να είναι η ίδια με πριν».