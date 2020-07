Κοινωνία

Επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένων στα ανοιχτά της Κρήτης

Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικά του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη καθώς και τρία αλιευτικά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται βορειοδυτικά της Κρήτης, έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό τεσσάρων ατόμων που αγνοούνται όταν η βάρκα στην οποία επέβαιναν, αναποδογύρισε χθες το μεσημέρι, όπως δήλωσε στις Αρχές ένας εκ των επιβαινόντων που χθες βράδυ διασώθηκε ανοικτά της Κισσάμου, από άνδρες του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, πρόκειται για μετανάστες, έναν Λίβυο και τρεις Τυνήσιους, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Τυνησία με προορισμό την Ιταλία ωστόσο στην πορεία της διαδρομής χάθηκαν, με συνέπεια χθες το μεσημέρι η βάρκα τους να ανατραπεί.

Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικά του ΛΣ, ιδιωτικά σκάφη καθώς και τρία αλιευτικά.

Πηγή: ekriti.gr