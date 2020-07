Κόσμος

Πέντε νεκροί σε επεισόδια για τον έλεγχο μιας εκκλησίας

Η εισβολή ενόπλων στα γραφεία της εκκλησίας και η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Γιοχάνεσμπουργκ έπειτα από επίθεση στις εγκαταστάσεις μιας από τις πιο σημαντικές Πεντηκοστιανές Εκκλησίες της Νότιας Αφρικής, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο που σημειώνεται ενός απ' ότι φαίνεται "πολέμου" για τον έλεγχό της, ανακοίνωσε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.

"Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων που είχαν δολοφονηθεί με πυροβόλο όπλο βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ ένα πέμπτο θύμα, ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, βρέθηκε νεκρό από σφαίρα μέσα στο όχημά του", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής Κέχλα Τζον Σιτόλε.

Νωρίς χθες το πρωί, ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε κτίριο της Διεθνούς Πεντηκοστιανής Εκκλησίας στο Ζουουρμπέκομ, δυτικό προάστιο του Γιοχάνεσμπουργκ, και "είπε ότι ήρθε να καταλάβει το κτίριο", σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας διευκρίνισε ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι άνδρες αυτοί "άνοιξαν πυρ και φέρεται ότι συνέλαβαν ομήρους" στην εκκλησία όπου οι αρχές κατέσχεσαν 34 πυροβόλα όπλα.

"Είμαι βέβαιος ότι η γρήγορη ανταπόκριση των δυνάμεων ασφαλείας επέτρεψε να αποφευχθεί ένας βαρύτερος φόρος αίματος", σημείωσε ο Σιτόλε.

Περίπου 40 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων έξι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί και μέλη του σωφρονιστικού συστήματος, οι οποίοι ήταν όλοι εκτός υπηρεσίας και παρόντες στον χώρο ως πιστοί της Εκκλησίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν "την πιθανότητα αυτή η επίθεση να είχε ως κίνητρο διένεξη μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών" στους κόλπους της Εκκλησίας.

Ένας "πόλεμος" διαδοχής, τον οποίο έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συγκλονίζει την Εκκλησία αυτή μετά τον θάνατο το 2016 του επικεφαλής της, του πολυεκατομμυριούχου Γκλέιτον Μοντίζε.

Στο πλαίσιο του "πολέμου" αυτού έχουν σημειωθεί έκτοτε πολλά περιστατικά, κυρίως το 2018 όταν τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ανταλλαγή πυρών κοντά σε εγκαταστάσεις της Εκκλησίας.

Το 2017 οι αντιμαχόμενες πλευρές είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για την φερόμενη υπεξαίρεση ποσού αντίστοιχου με περίπου 5,7 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της Εκκλησίας αυτής, μιας από τις σημαντικότερες στη Νότια Αφρική με περίπου 1,5 εκατομμύριο πιστούς.