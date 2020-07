Πολιτική

Δένδιας: η ΕΕ θα πρέπει να πάρει γρήγορα θέση απέναντι στην Τουρκία

Την Δευτέρα θα συζητηθεί στις Βρυξέλες το θέμα της Τουρκίας και ο κατάλογος των κυρώσεων που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά.

Αύριο, Δευτέρα, στις Βρυξέλες θα συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Εκεί η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων κατά της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Επίσης, αύριο ο υπουργός θα μεταβεί μαζί με τον κ. Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες για σύσκεψη με τον Ζοζέπ Μπορέλ. «Οι κυρώσεις δεν θα αφορούν το θέμα της Αγίας Σοφίας. Πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία της Unesco και των Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο της Ελλάδας», τόνισε.

«Ο Ερντογάν υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Αναιρεί ακόμα και την παράδοση της ίδιας της χώρας του. Γυρίζει την πλάτη στη διεθνή κοινότητα και τους κανόνες της», είπε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλητικότατων ενεργειών κατά της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής. Επίσης, «δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι δεν δείχνει κανένα πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας «ο κίνδυνος είναι να θεωρήσουμε ότι το ζήτημα της Αγίας Σοφίας είναι ελληνοτουρκικό αλλά παγκόσμιο. Είναι ζήτημα αναίρεσης κανόνων και μη σεβασμού τους που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα».

«Θελήσαμε να δώσουμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να φανεί ότι την υποχρεώνει η παγκόσμια κοινότητα», είπε ο υπουργός για την επιστολή της επικεφαλής της Unesco προς την Τουρκία.

«Είναι κρίμα που η τουρκική πλευρά δεν εκτίμησε την προσπάθειά μας και συνέχισε την πορεία της», προσέθεσε. «Η Unesco έχει την ευθύνη της προστασίας του μνημείου».

Για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και την παραβίασή τους ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να πάρει γρήγορα θέση για να αποτρέψει, γιατί αν δεν αποτρέψει δεν θα της αρέσει αυτό που θα συμβεί. 'Έχουμε πει και στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».