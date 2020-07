Αθλητικά

Ροναλντίνιο: Υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο

"Όχι" από Δικαστήριο στην απελευθέρωση του διάσημου Βραζιλιάνου.

Δικαστήριο της Παραγουάης, απέρριψε νέο αίτημα για απελευθέρωση του Ροναλντίνιο, ο οποίος κρατείται το τελευταίο τετράμηνο, κατηγορούμενος για παραποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων, κατά την είσοδο του στην χώρα.

Σχετικά με την υπόθεση, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρμοδίων Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν ο διάσημος Βραζιλιάνος εμπλέκεται σε δίκτυο διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ροναλντίνιο και ο αδελφός του, Ρομπέρτο Ασίς, συνελήφθησαν στις 6 Μαρτίου στο αεροδρόμιο και μετά από σύντομη φυλάκιση, κρατούνται υπό περιορισμό, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης Ασουνσιόν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 18 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ορισμένα εξ΄ αυτών είναι αστυνομικοί και αξιωματούχοι.