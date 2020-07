Πολιτική

ΝΔ: περιμένουμε τις απαντήσεις του Τσίπρα

Η ΝΔ πετάει και πάλι το «γάντι» στον ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας και πάλι στο «κάδρο» τον Ν. Παππά.

Η ΝΔ πετάει… το γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον πρόεδρο του, Αλέξη Τσίπρα, σηκώνοντας τους τόνους για τον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή, Νίκο Παππά, ζητώντας για ακόμη μια φορά απαντήσεις.

Συγκεκριμένα στο σχόλιο της η ΝΔ αναφέρει τα εξής: Παππάς στη Βενεζουέλα, Παππάς και στην Κύπρο. Παρέα πάντα με τον "βασιλιά των offshore" κ. Αρτεμιίου. Στη Βενεζουέλα για να διαπραγματευθεί την... εξαγωγή ζαρζαβατικών, στην Κύπρο μάλλον για την επένδυση του ηθικού πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ σε κερδοφόρες επιχειρήσεις για το "μαγαζί".

Ο κ. Τσίπρας θα εξηγήσει επιτέλους στους πολίτες τι δουλειά είχε ο Υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησής του και "δεξί του χέρι", στην Κύπρο μαζί με τον κ. Αρτεμίου; Περιμένουμε τις απαντήσεις του.