Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: Χιλιάδες κρούσματα σε μία μέρα

Ο «χάρτης» των θυμάτων και κρουσμάτων στην Ρωσία. Πόσοι έχουν αναρρώσει.

Οι αρχές της Ρωσίας κατέγραψαν συνολικά 6.615 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, με τα οποία αυξάνεται σε 727.162 ο συνολικός αριθμός τους.

Το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης με την Covid-19, τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, προσθέτει σε ανακοίνωσή του ότι 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την νόσο αυτή το τελευταίο 24ωρο.

Με αυτούς ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την Covid-19 στη χώρα ανέρχεται σε 11.335, σύμφωνα με την ίδια αρχή.

Μέχρι σήμερα 501.061 άνθρωποι έχουν αναρρώσει από τη νόσο, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η αρχή αυτή.