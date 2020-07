Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσμα σε κατασκήνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη ο ΕΟΔΥ έχει ζητήσει να απομονωθούν όσοι ήρθαν σε επαφή με το παιδί που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Κρούσμα κορονοϊού σε 15χρονο κορίτσι εντοπίστηκε σε κατασκήνωση στην Χαλκιδική και άμεσα εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατασκηνωτών.

Το κορίτσι πήγε στην κατασκήνωση στις 5 Ιουλίου. Μετά από τέσσερις μέρες ανέβασε δέκατα και από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης θεωρήθηκε ύποπτο περιστατικό με βάση τα πρωτόκολλα.

Παρακολουθήθηκε για 24 ώρες και αφού ο πυρετός δεν έπεσε, κλήθηκαν οι γονείς της. Από την κατασκήνωση τους ζητήθηκε να κάνει το παιδί τεστ. Έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου και διαγνώστηκε θετική.

Η κατασκήνωση ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ χθες το βράδυ και ζητήθηκε να απομονωθούν όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Σήμερα το πρωί κλήθηκαν οι γονείς των παιδιών που ήταν μαζί με την ανήλικη στην ίδια σκηνή προκειμένου να τα πάρουν από την κατασκήνωση και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.