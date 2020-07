Τοπικά Νέα

Τρόμος για ηλικιωμένη – Της άρπαξαν ακόμα και τη βέρα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ηλικιωμένη στα χέρια θρασύτατων ληστών...

Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένη στα Χανιά μέσα στο σπίτι της.

Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της τα ξημερώματα, ενώ αυτή κοιμόταν, για να την ληστέψουν.

Η γυναίκα τρομοκρατημένη έβλεπε να κάνουν στο σπίτι της άνω - κάτω, σε αναζήτηση χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου πολύτιμου αντικειμένου. Οι δράστες τελικά έφυγαν, παίρνοντας την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της η άτυχη γυναίκα καθώς και την βέρα της.

Σήμερα θα δώσει κατάθεση στην αστυνομία, προκειμένου να δώσει στοιχεία, που θα βοηθήσουν στη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ekriti