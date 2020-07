Πολιτική

Υπόθεση Novartis: Διχογνωμία των αντεισαγγελέων για την Τουλουπάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aντίθετες πορισματικές αναφορές για την ποινική εμπλοκή της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς στην υπόθεση Novartis. Τον τελικό λόγο θα έχει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής και Λάμπρος Σοφουλάκης οι οποίοι ερευνούσαν τους χειρισμούς που έγιναν στην υπόθεση της Novartis από την εισαγγελία Διαφθοράς, έχουν αντίθετες πορισματικές αναφορές για την ποινική εμπλοκή της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, με αποτέλεσμα τον τελικό λόγο να έχει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Ευάγγελος Ιωαννίδης.

Αναλυτικότερα, πριν από λίγες μέρες οι κ.κ. Ζαχαρής και Σοφουλάκης διαβίβαζαν την δικογραφία που έχουν σχηματίσει για την Novartis στον κ. Ιωαννίδη.

Οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν εκ διαμέτρου αντίθετο «δια ταύτα» στις πορισματικές αναφορές τους ως προς το πρόσωπο της Ελένης Τουλουπάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζαχαρής φέρεται να καταλήγει στην αναφορά του ότι πρέπει να υπάρξει παραγγελία άσκησης ποινικών διώξεων, σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη, υποστηρίζοντας ότι στους χειρισμούς της στην υπόθεσης της Novartis υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Από την πλευρά του ο κ. Σοφουλάκης, φέρεται να καταλήγει στην αναφορά του ότι δεν προέκυψε ποινικά κάτι αξιολογήσιμο σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη και κατά συνέπεια η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο.

Όπως είναι γνωστό, τα αδικήματα για τα οποία είχε δώσει εξηγήσεις η κυρία Τουλουπάκη ήταν κατάχρηση εξουσίας (κακούργημα) παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου, σύσταση συμμορίας (πλημμελήματα) που είχαν περιγραφεί και στις μηνύσεις των πολιτικών, οι οποίοι είχαν στραφεί εναντίον των Εισαγγελέως Διαφθοράς για την ενοχοποίησή τους χωρίς στοιχεία.

Παράλληλα, οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου καταλήγουν στις αναφορές τους ότι δεν έχει προκύψει κάτι ποινικά κολάσιμο για τους δύο επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και Στέλιο Μανώλη και ως προς αυτούς πρέπει η δικογραφία να τεθεί στο αρχείο.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Ιωαννίδης θα έχει τον τελικό λόγο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.